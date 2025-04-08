Установлены новые квалификационные характеристики для специалистов по работе с молодежью
Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации приказом от 31 марта 2025 года утвердил Типовые квалификационные характеристики специалистов по работе с молодежью, сообщает Zakon.kz.
Должностные обязанности специалистов:
- обеспечивает проведение информационно-разъяснительной, консультативной работы среди молодежи по актуальным вопросам (занятость, обеспечение жильем, образование, охрана репродуктивного здоровья, опасность игромании (лудомании);
- изучает и обобщает отечественный и зарубежный опыт работы по осуществлению мероприятий по реализации государственной молодежной политики;
- осуществляет взаимодействие с заинтересованными местными исполнительными органами по вопросам трудоустройства лиц, ищущих работу, самостоятельно занятых, безработных и малообеспеченных;
- организует работу по формированию базы данных временно неустроенной молодежи;
- обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на совершенствование форм и методов работы с различными группами и категориями молодежи;
- обеспечивает предоставление необходимой достоверной отчетности;
- обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм.
- противодействует коррупции и несет персональную ответственность за соблюдение законодательства РК о противодействии коррупции.
При этом специалист по работе с молодежью должен знать:
- Конституцию РК;
- Трудовой кодекс РК;
- Гражданский кодекс РК;
- Закон "О противодействии коррупции";
- Закон "О государственной молодежной политики" нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере регулирования трудовых отношений, образования;
- основы, принципы и направления реализации государственной молодежной политики.
Требования к квалификации:
- высшее или послевузовское образование: гуманитарные науки, или социальные науки, экономика и бизнес, или право (юриспруденция, международное право), или образование, или естественные науки, или технические науки и технологии.
Приказ вводится в действие с 18 апреля 2025 года.
При этом ранее действовавшие Типовые квалификационные характеристики специалистов по работе с молодежью утратили силу.
Ранее мы рассказали, что утверждены новые правила работы на интернет-портале открытого диалога.
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