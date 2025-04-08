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Право

Установлены новые квалификационные характеристики для специалистов по работе с молодежью

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 12:07 Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации приказом от 31 марта 2025 года утвердил Типовые квалификационные характеристики специалистов по работе с молодежью, сообщает Zakon.kz.

Должностные обязанности специалистов:

  • обеспечивает проведение информационно-разъяснительной, консультативной работы среди молодежи по актуальным вопросам (занятость, обеспечение жильем, образование, охрана репродуктивного здоровья, опасность игромании (лудомании);
  • изучает и обобщает отечественный и зарубежный опыт работы по осуществлению мероприятий по реализации государственной молодежной политики;
  • осуществляет взаимодействие с заинтересованными местными исполнительными органами по вопросам трудоустройства лиц, ищущих работу, самостоятельно занятых, безработных и малообеспеченных;
  • организует работу по формированию базы данных временно неустроенной молодежи;
  • обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на совершенствование форм и методов работы с различными группами и категориями молодежи;
  • обеспечивает предоставление необходимой достоверной отчетности;
  • обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм.
  • противодействует коррупции и несет персональную ответственность за соблюдение законодательства РК о противодействии коррупции.

При этом специалист по работе с молодежью должен знать:

  • Конституцию РК;
  • Трудовой кодекс РК;
  • Гражданский кодекс РК;
  • Закон "О противодействии коррупции";
  • Закон "О государственной молодежной политики" нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере регулирования трудовых отношений, образования;
  • основы, принципы и направления реализации государственной молодежной политики.

Требования к квалификации:

  • высшее или послевузовское образование: гуманитарные науки, или социальные науки, экономика и бизнес, или право (юриспруденция, международное право), или образование, или естественные науки, или технические науки и технологии. 

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2025 года.

При этом ранее действовавшие Типовые квалификационные характеристики специалистов по работе с молодежью утратили силу.

Ранее мы рассказали, что утверждены новые правила работы на интернет-портале открытого диалога.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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