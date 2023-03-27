Что можно ожидать от нового состава Мажилиса

Прошедшие в Мажилис политические партии в настоящее время проводят консультативные совещания. Совсем скоро станут известны имена всех депутатов Парламента VIII созыва. От тех, кто в итоге получит депутатские мандаты, зависит развитие Казахстана в ближайшие пять лет. Так что же дальше?

На текущий момент ни одна из прошедших по итогам выборов в Мажилис политических партий пока не опубликовала данные о составе своих парламентских фракций. Причин две. Первая – в партийных структурах ожидают подведения Центризбиркомом окончательных итогов голосования от 19 марта. Вторая – по имеющейся инсайдерской информации, в настоящий момент в каждой из политических партий идут жаркие дискуссии. Главная цель внутрипартийных переговоров – определить, кто из вошедших в предвыборный партийный список кандидатов в депутаты способен реально работать в обновленном Парламенте страны.



Вопрос не праздный. Турбулентная международная обстановка и наблюдаемые серьезные проблемы в экономике требуют особых решений и действий, от которых, вне всякого сомнения, зависят и будущее нашего государства, и судьбы его граждан. Нельзя забывать и то, что в связи с внесенными по итогам Конституционного референдума 2022 года поправками в законодательство страны Мажилис фактически становится главным законотворческим органом Казахстана. И в этой связи каждый получивший депутатский мандат член партии должен понимать возложенную на него особую ответственность, при которой популизм принципиально недопустим.

Также всем руководителям партийных структур следует помнить об обязательной квоте, по которой 30% депутатских мест в каждой фракции должны получить женщины, молодежь или люди с ограниченными возможностями.

Почти предсказуемы

Надо полагать, быстрее всех справятся с поставленной задачей в партии Amanat. Благодаря активности своих филиалов по всей стране, а также хорошо продуманной агитационной кампании не только в традиционных СМИ, но и в социальных сетях, эта партия сумела получить 63 из имеющихся 98 мест в Мажилисе. Из них 23 депутатских мандата были получены в ходе голосования по одномандатным округам. Здесь в целом все ясно и обсуждению не подлежит. Но вот кто станет мажилисменом из числа кандидатов по партийному списку, до появления официальных сообщений можно только предполагать.

Вероятнее всего, в так называемый список "Топ-40" войдут лидер партии Amanat Ерлан Кошанов, который однозначно является главным претендентом на роль спикера Мажилиса, перешедший несколько лет назад из стана оппозиции в партию власти политолог Айдос Сарым, а также популярный в стране хозяйственник Альберт Рау.

Хорошие шансы остаться в рядах партийной фракции и еще у 16 кандидатов-партийцев, которые были депутатами Парламента прежних созывов. Среди них можно выделить Айгуль Куспан, Мурата Абенова, Ерлана Саирова, Снежанну Имашеву и Елнура Бейсенбаева, которые были весьма заметны в ходе завершившейся 19 марта борьбы за места в Парламенте.

Однако есть у партии и заметные "новички", ранее известные по своим прежним местам работы. Это очень активные в социальных сетях журналист Сергей Пономарев, бывший министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и популярный айтыскер Ринат Зайытов, также выдвинувшие свои кандидатуры от партии Amanat.

Вот только депутатских мандатов по партийным спискам у доминирующей партии 40, а претендентов – 90. Кто из них сможет пройти в Парламент, сейчас сказать сложно. Однако пока ясно одно: эта партия не станет инициатором скандалов в Парламенте, которые будут иметь негативные последствия для страны.

Главный сюрприз

Также довольно сложно сказать о том, кто войдет в состав Мажилиса от партии "Ауыл", второе место которой по итогам внеочередных парламентских выборов стало неожиданностью для экспертного сообщества. Ведь основанная еще в 2002 году партия "Ауыл" всегда была аутсайдером выборных кампаний, а на этот раз получила более 10% голосов избирателей, что дало возможность занять 8 мест в нижней палате Парламента.

Разве что широкой общественности Казахстана известен Жигули Дайрабаев, который запомнился своей неординарностью еще по борьбе за президентский пост. Кстати, для тех, кто не знал, – Жигули Дайрабаев уже был депутатом. Правда, Верховного Совета XII созыва. Того самого, который принимал и Декларацию "О Независимости Казахстана", и первую Конституцию страны образца 1993 года.

Что касается других претендентов на депутатские кресла от партии "Ауыл", то вполне заметными в публичном пространстве можно назвать заместителя председателя партии Кайрата Айтуганова, Каракат Абден, которая также баллотировалась на президентских выборах, и свободно владеющую английским и казахским языками телеведущую "31 канала" Анну Данченко.

Кстати, обращает на себя внимание, что в партийных списках "Ауыла" нет его первых руководителей – председателя Али Бектаева и его первого зама Толеутая Рахымбекова. С чем это связано, гадать вряд ли стоит. Вполне вероятно, что в ближайшее время они сами объяснят этот факт в мирном ключе. В целом, ожидать резких высказываний политического характера во время заседаний Парламента от депутатов "Ауыла", вероятнее всего, не придется. Но вот их требования о защите интересов отечественных сельхозпроизводителей на государственном уровне очень даже могут прозвучать.

Молодые и дерзкие

Темными лошадками на этой выборной гонке стали и шесть депутатов от партии Respublika. Ее третье место по итогам выборов в Парламент также можно назвать своеобразным сюрпризом.

Во-первых, партия была зарегистрирована только в конце прошлого года. Во-вторых, все ее руководители очень молодые с политической точки зрения люди. Достаточно сказать, что самым старшим по возрасту является запомнившийся по последним теледебатам на канале "Хабар" своим одеянием один из лидеров партии Айдарбек Ходжаназаров, которому всего 38 лет. То есть вся партия является в лучшем случае "юниором" политических баталий. Однако надо признать, что эти люди быстро умеют делать выводы из полученных ошибок. В процессе минувшей агитационной кампании было видно, что "республиканцы" учились буквально на ходу. К примеру, под занавес предвыборной борьбы по количеству размещенной в городах страны наглядной агитации они сумели превзойти всех своих конкурентов, что вполне вероятно и повлияло на конечный результат.

Правда, вся эта наглядная агитация не дала ответа на вопрос – кто будет депутатом от этой партии? Скорее всего, мажилисменами по итогам голосования станут первые 6 человек из списка партии, который, кстати, составлен не в алфавитном порядке. Помимо уже названного Айдарбека Ходжаназарова, вероятнее всего, речь идет об Айтуаре Кошмамбетове, Асель Дакен, Асем Абдраимовой, Бакытбеке Хамите и наиболее известном в публичном пространстве блогере Бейбите Алибекове.

Пока неизвестно, какую позицию займет фракция "республиканцев" в новом Парламенте. Можно лишь предположить, что они не станут инициировать радикальные шаги, направленные на резкие изменение в экономике и политике страны, хотя бы потому, что руководители партии Respublika являются выходцами из бизнес-среды, которая очень не любит каких-либо потрясений.

Неожиданный провал

Шесть депутатских мест у партии "Ак жол" и пять мандатов у Народной партии Казахстана (НПК) можно назвать провалом обоих "старожилов" Мажилиса. Очевидно, что обе парламентские партии переоценили свою популярность у населения и провели предвыборную агитацию довольно слабо. За исключением разве что неожиданно запевшего лидера "красных" Ермухамета Ертысбаева и отдельных кандидатов из списков обеих партий, предпринявших попытки привлечь внимание избирателей. Но в целом ни "Ак жол", ни НПК не отличись оригинальным подходом в борьбе за голоса казахстанцев.

Возможно, тут сказались своего рода идеологические метания как "Ак жола", так и НПК. Первые изначально были вроде как защитниками интересов предпринимателей, но затем без внятных объяснений почему-то стали последователями национально-освободительных идей столетней давности от партии "Алаш".

Вторые, отказавшись от коммунистической идеологии, которая еще популярна особенно у активно голосующего старшего поколения, толком не придумали ей альтернативу – вроде бы и "защитники интересов трудящихся", но уже не коммунисты и не социалисты. Как итог, перед обеими партиями стоит нелегкая задача по определению членов своих парламентских фракций.

Впрочем, уже сегодня можно назвать тех нескольких кандидатов, которые почти наверняка будут работать в Мажилисе VIII созыва. От партии "Ак жол" – по всей видимости, пройдет ее лидер Азат Перуашев, экс-кандидат в президенты и депутат предыдущего парламентского созыва Дания Еспаева и заместитель председателя партии, также недавний мажилисмен Берик Дуйсембинов. Интересно, что в некоторых источниках, вроде parlam.kz, он значится как Берик Дюсембинов.

Очень может быть, что ради привлечения внимания населения к деятельности "Ак жола" депутатами станут популярный в стране адвокат Сергей Уткин, а также известный политолог Бурихан Нурмухамедов, которые присутствуют в партийном списке. Впрочем, это только предположение, поскольку в том же списке есть еще 6 экс-депутатов из предыдущего состава Мажилиса.

Почти наверняка сложности есть и при выборе обладателей депутатских мандатов у НПК. Все-таки пять мест в мажилисе VIII созыва – это вдвое меньше, чем было у экс-коммунистов по итогам предыдущих выборов 2021 года. Осмелюсь предположить, что в результате внутрипартийного праймериз депутатами от "красных" станут нынешний их лидер, экс-советник президента Назарбаева по политическим вопросам, экс-министр информации и экс-посол Казахстана в Грузии и Беларуси Ермухамет Ертысбаев, наиболее популярная мажилисвумен прежних созывов Ирина Смирнова, парламентский "аксакал" Александр Милютин и бывший профсоюзный деятель Асхат Асылбеков. Но в партийном списке НПК значатся еще 52 человека, в том числе и несколько очень известных в стране людей. Так что споры внутри партии в пользу пятого кандидата, по всей видимости, будут жаркими.

В ожидании лоу-киков

Впервые за долгие годы появятся в новом Парламенте Казахстана и оппозиционеры. Во всяком случае, получившая по итогам выборов в мажилис 4 депутатских места Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) в течение всей своей агитационной кампании постоянно говорила о своей оппозиционности по отношению к руководству страны. И если это действительно так, то именно ОСДП может примерить на себя роль раздражителя в Парламенте. Важно только, чтобы с их стороны была конструктивная критика с конкретными предложениями по выходу из возникших проблем, а не просто разговоры о том, что "все плохо и дальше некуда".

Как и в других партиях, в ОСДП тоже ждут окончательных итогов голосования от Центризбиркома и проводятся внутрипартийные совещания по поводу будущих депутатов мажилиса. По имеющейся инсайдерской информации, пока точно решено по двум депутатским мандатам. Один достанется лидеру ОСДП Асхату Рахимжанову, другой – экс-претенденту на президентский пост Нурлану Ауесбаеву. Третий мандат, согласно законодательству, должен уйти либо представителю "женского крыла" партии, либо кому-то из находящихся в партийном списке молодых членов социал-демократов. В числе возможных претендентов называют Ажар Сагандыкову и Максута Насибулова. Не исключено появление в Парламенте страны и идеолога ОСДП Айдара Алибаева.

Подводя итог, хотелось бы, чтобы в это непростое для страны время "новоизбранные" депутаты не занимались выяснением отношений между собой, а действительно работали на благо Казахстана, позабыв про вражду и неприязнь друг к другу. Надеюсь, что до каких-нибудь лоу-киков или маваши-гери дело у "закадычных врагов" вроде "главного читателя" оппозиционной газеты "DAT" Ермурата Бапи и нынешнего лидера ОСДП Асхата Рахимжанова не дойдет.