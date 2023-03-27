Как избавиться от головной боли без таблеток

В борьбе с головной болью могут помочь не только обезболивающие препараты. Врач-невролог Татьяна Щербакова подробно рассказала, что нужно сделать при частых мигренях, сообщает Zakon.kz.

Вместо лекарств можно сделать массаж или принять расслабляющую ванну.



"Терпеть головную боль действительно нельзя, но иногда справиться с ней можно и без лекарств. Например, в случае с головной болью, чтобы улучшить самочувствие, достаточно отдохнуть, принять расслабляющую ванну, сделать самомассаж шеи и головы, прогуляться на свежем воздухе", — отметила Татьяна Щербакова

Мигрень терпеть нельзя, пояснила врач. Однако самостоятельно назначать себе обезболивающие не рекомендуется. Если приступы происходят 1-2 раза в неделю, то нужно проконсультироваться с цефалгологом или неврологом, пишет Life.ru.

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