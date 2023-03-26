Почему кровь внезапно становится густой

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что стресс и отсутствие отдыха приводят к тромбозу и сгущению крови, сообщает Zakon.kz.

Она подчеркнула, что риск тромбозов надо снижать, чтобы не случился тромбоз, инфаркт, инсульт или это не привело к летальному исходу.

"Ведь то и дело кто-то умер от того, что тромб оторвался. Почему он оторвался? Потому что кровь густая и надо ее разжижать", – цитирует "Российская газета" Кореневич.

Кардиолог отметила, что для снижения риска тромбоза практически до нуля людям с хорошим здоровьем достаточно регулярно двигаться, правильно питаться, серьезно относиться к отдыху.

По ее словам, у пациентов к жалобам на тромбозы и инфаркты привели стрессовые состояния "и полное игнорирование отдыха и расслабления".

При высоком риске тромбозов решение снижать его с помощью лекарств принимает только врач после полного кардиологического обследования, предупредила она.

В таком случае пациент должен быть готов к изменению образа жизни, в частности, важно увеличивать физическую активность, снижать вес, сахар, холестерин, давление, избавляться от вредных привычек (курение, алкоголь), научиться расслабляться и повышать стрессоустойчивость, указала кандидат медицинских наук и предостерегла от "народных методов" лечения.

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