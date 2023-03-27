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Жителей Шымкента предупредили о проведении антитеррористического учения

Жителей Шымкент предупредили о проведении антитеррористического учения Фото: пресс-служба КНБ РК
27 марта в Шымкенте проводится антитеррористическое учение "Найза-Антитеррор-2023", сообщает Zakon.kz.

По информации Шымкентского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.

Как отметили в штабе, учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Возможны временные ограничениям передвижения автотранспорта и населения.

Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

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Анастасия Стативкина
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