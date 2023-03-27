Доллар подрос на торгах 27 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458,87 тенге, поднявшись на 1,66 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 66,83 тенге (-0,47) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 490,35 тенге, рубля – 5,97 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454-460 тенге, евро – по 487-494 тенге, российские рубли – по 5,6-6,1 тенге.

27 марта цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,2%, до 74,74 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 69,44 доллара.

