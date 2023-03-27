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В Казахстане существенно расширят применение специального налогового режима розничного налога

В Казахстане расширят применение розничного налога Фото: pexels
Министерство нацэкономики подготовило изменения в виды деятельности в сфере общественного питания для целей применения специального налогового режима розничного налога, сообщает Zakon.kz.

Так, в новый перечень войдут производство мебели, розничная торговля различными продовольственными и непродовольственными товарами, ряд строительных, отделочных работ, перевозки общественным транспортом, деятельность такси, гостиничные услуги, услуги дизайнеров, фотографов, аренда транспорта, стоматологическая и врачебная практика, деятельность фитнес-центров, объектов культуры, химчистки, салоны красоты, ремонт техники, мебели, одежды, обуви, часов, ювелирных изделий и др.

Всего определено 186 новых видов деятельности.

Как поясняют в МНЭ РК, изменения вносятся в связи с поправками в Налоговый кодекс. Предполагается, что расширение видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога позволит обеспечить снижение налоговой нагрузки для пострадавших отраслей экономики.

Согласно действовавшему до 1 января 2023 года постановлению правительства, розничный налог распространялся всего на 8 видов деятельности в сфере общественного питания.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 апреля.

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