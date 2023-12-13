В Казахстане вдвое расширят перечень видов деятельности для применения специального налогового режима

Министерство национальной экономики подготовило дополнения в Перечень видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавят следующие виды деятельности, где применяется специальный налоговый режим розничного налога:

Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур.

Разведение прочих видов животных.

Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем.

Сбор дикорастущей недревесной продукции.



Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Переработка и консервирование картофеля.

Производство фруктовых и овощных соков.

Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.

Производство мороженого.

Производство муки.

Производство пищевых концентратов.

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного и длительного хранения.

Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.



Производство чая и кофе.

Производство пряностей и приправ.

Производство готовых пищевых продуктов.

Производство супов, бульонов и яйцепродуктов.

Производство готовых кормов для домашних животных.

Производство вина из винограда собственного производства.

Прядение шерстяного волокна.

Отделка тканей и текстильных изделий.

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

Производство веревок, канатов, бечевок, шпагата.

Производство сетей и изделий из веревок.

Производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды.

Производство прочих текстильных изделий технического и производственного назначения.

Производство текстильной галантереи.

Производство валяльно-войлочных изделий

Производство других текстильных изделий, не включенных в другие группировки.

Производство прочей верхней одежды .

Перевозки трамваями и троллейбасами.

Издание газет, журналов и периодических публикаций.

Издание компьютерных игр.



Издание прочего программного обеспечения и ряд других.

В действующем перечне 190 видов такой деятельности, в новом перечне – 380 видов. Таким образом, список расширен в два раза.

В Министерстве нацэкономики отметили, что принятие проекта позволит расширить сферу охвата специального налогового режима розничного налога, что обеспечит снижение налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 декабря.

Постановление правительства от 22 мая 2023 года, которым определены виды деятельности для применения специального налогового режима (СНР) розничного налога, начало действовать с 10 июня 2023 года.