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Премьер-министр Израиля Нетаньяху приостановит судебную реформу

премьер-министр Израиля Фото: wikimedia
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил руководителям коалиции, что приостановит реформу судебной системы, сообщает Zakon.kz.

Официально Нетаньяху пока не сделал заявления, ожидается его обращение к нации. Анонсированное СМИ на утро понедельника выступление премьера перенесли, сообщает Deutsche Welle.

Реформа должна была расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае принятия законопроекта правительство фактически получало бы полный контроль над назначением судей. Парламент Израиля 20 февраля одобрил законопроект в первом чтении.

В Израиле с 27 марта анонсировали "Национальную неделю паралича" – серию демонстраций и забастовок против реформы, которую критики сочли посягательством на демократию. К акциям начали присоединяться ведущие больницы.

Премьер освободил министра обороны Йоава Галанта от должности. Тот 25 марта призвал правительство страны остановить проведение судебной реформы ради сохранения национальной безопасности.

"Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу".Йоав Галант

После этого Нетаньяху вызвал Галанта к себе и лично сообщил ему "об утрате доверия".

Массовые протесты в Израиле продолжались с середины января.

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