Разработан генеральный план Алматы до 2040 года

Подготовлено постановление правительства Казахстана "О Генеральном плане города Алматы", сообщает Zakon.kz.

Генеральный план города Алматы до 2040 года является основным градостроительным документом, определяющим направления перспективного комплексного развития, планировочной организации территории, системы социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Генеральный план охватывает следующие проектные периоды:

исходный год – на 1 января 2020 года;

первая очередь строительства – 2030 год;

расчетный срок – 2040 год.

Как отмечается, Генеральный план разработан с учетом осуществления Алматы функций южной столицы РК и взаимосвязанности Алматы и Алматинской агломерации.

Генеральный план определяет:

основные направления развития территории города Алматы, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;

меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

основные направления по разработке транспортного раздела, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения;

иные меры по обеспечению устойчивого развития города.

Генеральный план является основой для разработки:

долгосрочных и краткосрочных программ социально-экономического развития города; комплексных схем развития электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и других инженерных систем; комплексной транспортной схемы города (КТС); проектов детальной планировки и застройки территории города по реализации утвержденного Генерального плана; комплексных планов застройки на краткосрочные периоды; программ реконструкции и развития жилых, производственных и коммунально-складских территорий; планов сохранения и реабилитации исторической застройки и объектов исторического и культурного наследия; программ развития территорий рекреационных зон и озеленения; планов комплексного благоустройства и преобразования общественных пространств; правил застройки города.

В документе также описаны природно-климатические и инженерно-геологические аспекты города, социально-экономическое развитие и демография.

Численность горожан

Так, в 2020 году численность населения в пределах административных границ территории города составила 1 916,82 тыс. человек.

Планируется, что проектная численность населения города составит:

первая очередь строительства (2030 год) – 2,5 млн человек;

расчетный срок - к 2040 году – 3 млн человек.

Население в трудоспособном возрасте к концу расчетного срока составит 66,5 % от численности населения города.

При этом за весь проектный период Генеральным планом предусматривается создать порядка 713,5 тыс. рабочих мест.

Жилищный фонд

Жилищный фонд города составляет в исходном 2020-м году 45 707,3 тыс.м2 при средней обеспеченности всего населения города общей площадью - 23,8 м2 на одного жителя.

Основные направления комплексного формирования жилой среды предусматривают доведение обеспеченности жильем всего населения города к расчетному сроку до 28,6 м2 общей площади на одного человека на расчетный срок, то есть на 4,8 м2 на одного человека.

При этом расчетная обеспеченность жильем дифференцирована между населением, тяготеющим к различным группам по уровню доходов для расчета объемов нового жилищного строительства принята в размере 33 м2/чел.

Строительство

Генеральным планом принято следующее строительное зонирование по этажности нового жилищного фонда: 2,2% – это дома усадебного типа с земельными участками до 1000 м2; 7,8% – малоэтажная застройка типа таунхауз (2-3 этажа), 90,0% – многоквартирные многоэтажные дома (6 этажей и выше).

Объем нового жилищного строительства за период 2020 - 2040 годы составит 45 607,5 тыс.м2 общей площади, в том числе:

в домах с приусадебными участками – 1 002,9 тыс. м2;

в малоэтажная застройка типа таунхауз (2-3 этажа) - 3 557,8 тыс. м2;

многоквартирных многоэтажных домах – 41 046,8 тыс. м2 общей площади.

При этом в период первого этапа строительства (2020 - 2030 годы) жилищный фонд новых домов составит 22 118,9 тыс. м2 общей площади, из них в домах с приусадебными участками 478,1 тыс. м2 среднеэтажных домах (таунхаузов) – 1 725,1 тыс. м2 и многоквартирных многоэтажных домах – 19 906,0 тыс. м2 общей площади.

Убыль существующего ветхого и малоценного жилищного фонда за рассматриваемый период может составить 1 820,0 тыс. м2 общей площади, в том числе до 2030 года – 953,0 тыс. м2.

Территории, высвобождаемые после сноса, составит порядка 2 000 га. Генеральным планом предусматриваются строительство на этих территориях многоэтажных (6-16 этажей) жилых домов и объектов социально-культурного назначения районного и городского уровня, формирование улично-дорожной сети и системы зеленых насаждений общего пользования.

Дальнейшее развитие жилищного строительства будет соответствовать основным направлениям программы "Нұрлы жер".

Сфера обслуживания

Генплан также предусматривает развитие социальной сферы с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий в направлении достижений нормативных показателей обеспеченности населения бесплатными услугами социально значимых объектов в сочетании с развитием негосударственных форм обслуживания.

Основными приоритетами развития социальной сферы являются:

перспективное развитие, соответствующее статусу города республиканского значения и центра Алматинской агломерации; сохранение существующих учреждений культурно-просветительного назначения; сохранение всех памятников истории, культуры и архитектуры, имеющихся в городе.

Образование и здравоохранение

Указывается, что в настоящее время в дошкольных учреждениях всего 68 500 мест, в 2040 году этот показатель планируется повысить до 195 000 мест.

В общеобразовательных учреждениях число мест составляет 286 810, к расчетному сроку этот показатель планируется на уровне – 480 000 мест.

В здравоохранении число больничных коек составляет в 202 году составляло 11 495, в 20240 году планируется довести до 23 400 коек.

Обслуживание в поликлиниках на современном этапе составляет 26 980 посещения в смену, к расчетному сроку запланировано развитие до 63 901 посещения/смену.

Генеральным планом также предусмотрено строительство медицинских объектов: специализированные медицинские и диагностические центры, аптеки, профильные больницы, строительство которых возможно за счет частных инвесторов или по механизму государственно-частного партнерства.

Предложения по развитию здравоохранения предусматривают социально-гарантированный минимум медицинского обслуживания населения.

Генеральный план также охватывает экономическую деятельность города, производственный потенциал, градостроительное развитие.

Градостроительное развитие

Указывается, что главная цель градостроительного развития Алматы - устойчивое развитие города и формирование благоприятной среды жизнедеятельности для настоящего и будущих поколений алматинцев.

Достижение этой цели характеризуют:

экологическая безопасность среды жизнедеятельности и устойчивость природного комплекса;

формирование города-сада, крупнейшего и красивейшего города Республики Казахстан;

культурная преемственность градостроительных решений; пространственное единство, эстетическая выразительность, гармония и средовое многообразие города;

надежность и безопасность транспортной и инженерной инфраструктур;

комплексность решений жилищной проблемы, реконструкция и развитие жилых территорий и формирование жилой среды;

эффективность использования производственных территорий;

развитость и доступность системы общественных центров.

Достижение указанных целей должно осуществляться путем реорганизации и благоустройства территории города Алматы, реконструкции застройки, повышения качественных характеристик среды жизнедеятельности.

В градостроительном аспекте Генеральный план развития города Алматы предполагает:

на первоочередной срок, ускорение процесса кардинальной модернизации городской среды в пределах существующей его границы;

планомерной передислокации населения из менее благоприятных для жизнедеятельности территорий в более экологически устойчивые и благоустроенные районы города;

резервирование периферийных территорий (прилегающих к БАКАД) и подготовки их для перспективной инновационно-урбанизированной комплексной (селитебной, экологический благоприятной производственной и др. зонами) застройки "зелеными" кластерами различного варианта*;

проведения градостроительной политики по сохранению исторического колорита застройки в центре города и других исторических планировочных районах;

размещения объектов социального и культурно-бытового назначений и рекреации первичного и вторичного уровня обслуживания в районах проживания населения с учетом нормативной доступности и эффективного обслуживания населения;

формирования общественных центров по новым принципам обслуживания населения, соответствующего по оперативности, качеству, доступности, прозрачности, легитимности, ответственности и т.п.;

восстановление в исторической части города систем пешеходных связей, развитие пешеходных связей в остальной части города в увязке с системой рекреационных площадок города;

развитие в гармоничном сочетании промышленных и сервисных функциональных зон, для их рационального и эффективного освоения и тем самым, упрочения социально– экономической основы города-центра, при этом, от 20 до 50% размещения мест приложения труда в районах проживания населения;

планомерная модернизация городской транспортной системы, на основе проведения глубокой и всесторонней научно-исследовательской работы по изучению сложившихся системы транспорта города и пригородной зоны, зарубежного опыта в данном аспекте и прогнозирования его развития посредством анализа вариантов показателей системы моделирования;

проведения глубокой и всесторонней научно-исследовательской работы по изучению сложившейся экологической обстановки и на основе изучения зарубежного опыта по данному вопросу, выработка прогнозных предложений по оздоровлению экологической среды города;

подготовка программ и планомерная ее реализация по защите населения города от опасных природных и техногенных процессов;

а также другие меры направленные на решение первоочередных вопросов жизнедеятельности города.

Предусматривается, что жесткое регулирование застройки водоохранных зон и территорий горных прилавков будет способствовать восстановлению естественных природных ландшафтных компонентов (своего рода "легких" города), с целью обеспечения возможности циркуляции горных бризовых потоков в пределах предгорных территорий и формирующих благоприятные микроклиматические условия городской среды, а широтные направления создадут благоприятные микроклиматические условия и будут способствовать улучшению воздушной циркуляции.

Кроме того, документ устанавливает критерии устойчивого развития города, требования сохранения и регенерации историко-культурного наследия, основные направления сохранения и развития территорий природного комплекса, развитие системы зеленых насаждений общего пользования и т.д.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 апреля.

При этом Генеральный план города Алматы от 2002 года с изменениями и дополнениями от 22 апреля 2004 года утратит свою силу.