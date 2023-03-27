Разработан генеральный план Алматы до 2040 года
Генеральный план города Алматы до 2040 года является основным градостроительным документом, определяющим направления перспективного комплексного развития, планировочной организации территории, системы социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.
Генеральный план охватывает следующие проектные периоды:
- исходный год – на 1 января 2020 года;
- первая очередь строительства – 2030 год;
- расчетный срок – 2040 год.
Как отмечается, Генеральный план разработан с учетом осуществления Алматы функций южной столицы РК и взаимосвязанности Алматы и Алматинской агломерации.
Генеральный план определяет:
- основные направления развития территории города Алматы, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;
- функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;
- меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;
- основные направления по разработке транспортного раздела, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения;
- иные меры по обеспечению устойчивого развития города.
Генеральный план является основой для разработки:
- долгосрочных и краткосрочных программ социально-экономического развития города;
- комплексных схем развития электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и других инженерных систем;
- комплексной транспортной схемы города (КТС);
- проектов детальной планировки и застройки территории города по реализации утвержденного Генерального плана;
- комплексных планов застройки на краткосрочные периоды;
- программ реконструкции и развития жилых, производственных и коммунально-складских территорий;
- планов сохранения и реабилитации исторической застройки и объектов исторического и культурного наследия;
- программ развития территорий рекреационных зон и озеленения;
- планов комплексного благоустройства и преобразования общественных пространств;
- правил застройки города.
В документе также описаны природно-климатические и инженерно-геологические аспекты города, социально-экономическое развитие и демография.
Численность горожан
Так, в 2020 году численность населения в пределах административных границ территории города составила 1 916,82 тыс. человек.
Планируется, что проектная численность населения города составит:
- первая очередь строительства (2030 год) – 2,5 млн человек;
- расчетный срок - к 2040 году – 3 млн человек.
Население в трудоспособном возрасте к концу расчетного срока составит 66,5 % от численности населения города.
При этом за весь проектный период Генеральным планом предусматривается создать порядка 713,5 тыс. рабочих мест.
Жилищный фонд
Жилищный фонд города составляет в исходном 2020-м году 45 707,3 тыс.м2 при средней обеспеченности всего населения города общей площадью - 23,8 м2 на одного жителя.
Основные направления комплексного формирования жилой среды предусматривают доведение обеспеченности жильем всего населения города к расчетному сроку до 28,6 м2 общей площади на одного человека на расчетный срок, то есть на 4,8 м2 на одного человека.
При этом расчетная обеспеченность жильем дифференцирована между населением, тяготеющим к различным группам по уровню доходов для расчета объемов нового жилищного строительства принята в размере 33 м2/чел.
Строительство
Генеральным планом принято следующее строительное зонирование по этажности нового жилищного фонда: 2,2% – это дома усадебного типа с земельными участками до 1000 м2; 7,8% – малоэтажная застройка типа таунхауз (2-3 этажа), 90,0% – многоквартирные многоэтажные дома (6 этажей и выше).
Объем нового жилищного строительства за период 2020 - 2040 годы составит 45 607,5 тыс.м2 общей площади, в том числе:
- в домах с приусадебными участками – 1 002,9 тыс. м2;
- в малоэтажная застройка типа таунхауз (2-3 этажа) - 3 557,8 тыс. м2;
- многоквартирных многоэтажных домах – 41 046,8 тыс. м2 общей площади.
При этом в период первого этапа строительства (2020 - 2030 годы) жилищный фонд новых домов составит 22 118,9 тыс. м2 общей площади, из них в домах с приусадебными участками 478,1 тыс. м2 среднеэтажных домах (таунхаузов) – 1 725,1 тыс. м2 и многоквартирных многоэтажных домах – 19 906,0 тыс. м2 общей площади.
Убыль существующего ветхого и малоценного жилищного фонда за рассматриваемый период может составить 1 820,0 тыс. м2 общей площади, в том числе до 2030 года – 953,0 тыс. м2.
Территории, высвобождаемые после сноса, составит порядка 2 000 га. Генеральным планом предусматриваются строительство на этих территориях многоэтажных (6-16 этажей) жилых домов и объектов социально-культурного назначения районного и городского уровня, формирование улично-дорожной сети и системы зеленых насаждений общего пользования.
Дальнейшее развитие жилищного строительства будет соответствовать основным направлениям программы "Нұрлы жер".
Сфера обслуживания
Генплан также предусматривает развитие социальной сферы с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий в направлении достижений нормативных показателей обеспеченности населения бесплатными услугами социально значимых объектов в сочетании с развитием негосударственных форм обслуживания.
Основными приоритетами развития социальной сферы являются:
- перспективное развитие, соответствующее статусу города республиканского значения и центра Алматинской агломерации;
- сохранение существующих учреждений культурно-просветительного назначения;
- сохранение всех памятников истории, культуры и архитектуры, имеющихся в городе.
Образование и здравоохранение
Указывается, что в настоящее время в дошкольных учреждениях всего 68 500 мест, в 2040 году этот показатель планируется повысить до 195 000 мест.
В общеобразовательных учреждениях число мест составляет 286 810, к расчетному сроку этот показатель планируется на уровне – 480 000 мест.
В здравоохранении число больничных коек составляет в 202 году составляло 11 495, в 20240 году планируется довести до 23 400 коек.
Обслуживание в поликлиниках на современном этапе составляет 26 980 посещения в смену, к расчетному сроку запланировано развитие до 63 901 посещения/смену.
Генеральным планом также предусмотрено строительство медицинских объектов: специализированные медицинские и диагностические центры, аптеки, профильные больницы, строительство которых возможно за счет частных инвесторов или по механизму государственно-частного партнерства.
Предложения по развитию здравоохранения предусматривают социально-гарантированный минимум медицинского обслуживания населения.
Генеральный план также охватывает экономическую деятельность города, производственный потенциал, градостроительное развитие.
Градостроительное развитие
Указывается, что главная цель градостроительного развития Алматы - устойчивое развитие города и формирование благоприятной среды жизнедеятельности для настоящего и будущих поколений алматинцев.
Достижение этой цели характеризуют:
- экологическая безопасность среды жизнедеятельности и устойчивость природного комплекса;
- формирование города-сада, крупнейшего и красивейшего города Республики Казахстан;
- культурная преемственность градостроительных решений; пространственное единство, эстетическая выразительность, гармония и средовое многообразие города;
- надежность и безопасность транспортной и инженерной инфраструктур;
- комплексность решений жилищной проблемы, реконструкция и развитие жилых территорий и формирование жилой среды;
- эффективность использования производственных территорий;
- развитость и доступность системы общественных центров.
Достижение указанных целей должно осуществляться путем реорганизации и благоустройства территории города Алматы, реконструкции застройки, повышения качественных характеристик среды жизнедеятельности.
В градостроительном аспекте Генеральный план развития города Алматы предполагает:
- на первоочередной срок, ускорение процесса кардинальной модернизации городской среды в пределах существующей его границы;
- планомерной передислокации населения из менее благоприятных для жизнедеятельности территорий в более экологически устойчивые и благоустроенные районы города;
- резервирование периферийных территорий (прилегающих к БАКАД) и подготовки их для перспективной инновационно-урбанизированной комплексной (селитебной, экологический благоприятной производственной и др. зонами) застройки "зелеными" кластерами различного варианта*;
- проведения градостроительной политики по сохранению исторического колорита застройки в центре города и других исторических планировочных районах;
- размещения объектов социального и культурно-бытового назначений и рекреации первичного и вторичного уровня обслуживания в районах проживания населения с учетом нормативной доступности и эффективного обслуживания населения;
- формирования общественных центров по новым принципам обслуживания населения, соответствующего по оперативности, качеству, доступности, прозрачности, легитимности, ответственности и т.п.;
- восстановление в исторической части города систем пешеходных связей, развитие пешеходных связей в остальной части города в увязке с системой рекреационных площадок города;
- развитие в гармоничном сочетании промышленных и сервисных функциональных зон, для их рационального и эффективного освоения и тем самым, упрочения социально– экономической основы города-центра, при этом, от 20 до 50% размещения мест приложения труда в районах проживания населения;
- планомерная модернизация городской транспортной системы, на основе проведения глубокой и всесторонней научно-исследовательской работы по изучению сложившихся системы транспорта города и пригородной зоны, зарубежного опыта в данном аспекте и прогнозирования его развития посредством анализа вариантов показателей системы моделирования;
- проведения глубокой и всесторонней научно-исследовательской работы по изучению сложившейся экологической обстановки и на основе изучения зарубежного опыта по данному вопросу, выработка прогнозных предложений по оздоровлению экологической среды города;
- подготовка программ и планомерная ее реализация по защите населения города от опасных природных и техногенных процессов;
- а также другие меры направленные на решение первоочередных вопросов жизнедеятельности города.
Предусматривается, что жесткое регулирование застройки водоохранных зон и территорий горных прилавков будет способствовать восстановлению естественных природных ландшафтных компонентов (своего рода "легких" города), с целью обеспечения возможности циркуляции горных бризовых потоков в пределах предгорных территорий и формирующих благоприятные микроклиматические условия городской среды, а широтные направления создадут благоприятные микроклиматические условия и будут способствовать улучшению воздушной циркуляции.
Кроме того, документ устанавливает критерии устойчивого развития города, требования сохранения и регенерации историко-культурного наследия, основные направления сохранения и развития территорий природного комплекса, развитие системы зеленых насаждений общего пользования и т.д.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 апреля.
При этом Генеральный план города Алматы от 2002 года с изменениями и дополнениями от 22 апреля 2004 года утратит свою силу.