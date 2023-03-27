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Журналиста Михаила Козачкова приговорили к лишению свободы на 3,5 года условно

Журналиста Михаила Козачкова приговорили к лишению свободы условно сроком на 3,5 года Фото: Facebook/mikhail.kozachkov
Журналиста Михаила Козачкова приговорили к лишению свободы условно сроком на 3,5 года, сообщает Zakon.kz.

Адвокат Михаила Козачкова Елена Жигалёнок подтвердила данную информацию. 

"Действительно, приговором военного суда Алматинского гарнизона Михаил Козачков признан виновным и приговорен к условному сроку. Его осудили по статьям 147 и 274 Уголовного кодекса. Можно сказать, за профессиональные ошибки при подготовке журналистских расследований". Адвокат Михаила Козачкова Елена Жигалёнок

Она подчеркнула, что следственно-оперативная группа Агентства по финансовому мониторингу установила, что Козачков никак не связан с деятельностью так называемой организованной преступной группировки Елдоса Коспаева. Обвинения в пособничестве рейдерству сняты, уголовное дело по статьям 249 и 262 в отношении Михаила прекращено по реабилитирующим основаниям.

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