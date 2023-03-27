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Законодательство РК

НПК утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса

НПК Фото: halykpartiyasy.kz
В центральном офисе Народной партии Казахстана 27 марта состоялось внеочередное заседание Политбюро под руководством председателя НПК Ермухамета Ертысбаева, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания было проведено распределение депутатских мандатов Мажилиса Парламента РК VIII созыва среди кандидатов по партийному списку. При принятии решения о составе депутатской группы члены Политбюро учли обязательные по закону квоты для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями.

"Кандидатуры определялись коллегиально и обсуждались долго", – отметил председатель НПК.

Кандидатуры депутатов Мажилиса от НПК:

  • Магеррам Магеррамов;
  • Ирина Смирнова;
  • лидер объединения многодетных матерей Гаухар Танашева;
  • участник Паралимпийских игр, защитник прав людей с инвалидностью Кенжегул Сейтжан;
  • активист, выступающий за новую молодежную политику, Ислам Сункар.

Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов.

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Анастасия Стативкина
Выборы в Мажилис Казахстан
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