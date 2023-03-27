НПК утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса
Фото: halykpartiyasy.kz
В центральном офисе Народной партии Казахстана 27 марта состоялось внеочередное заседание Политбюро под руководством председателя НПК Ермухамета Ертысбаева, сообщает Zakon.kz.
В ходе заседания было проведено распределение депутатских мандатов Мажилиса Парламента РК VIII созыва среди кандидатов по партийному списку. При принятии решения о составе депутатской группы члены Политбюро учли обязательные по закону квоты для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями.
"Кандидатуры определялись коллегиально и обсуждались долго", – отметил председатель НПК.
Кандидатуры депутатов Мажилиса от НПК:
- Магеррам Магеррамов;
- Ирина Смирнова;
- лидер объединения многодетных матерей Гаухар Танашева;
- участник Паралимпийских игр, защитник прав людей с инвалидностью Кенжегул Сейтжан;
- активист, выступающий за новую молодежную политику, Ислам Сункар.
Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов.
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