НПК утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса

В центральном офисе Народной партии Казахстана 27 марта состоялось внеочередное заседание Политбюро под руководством председателя НПК Ермухамета Ертысбаева, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания было проведено распределение депутатских мандатов Мажилиса Парламента РК VIII созыва среди кандидатов по партийному списку. При принятии решения о составе депутатской группы члены Политбюро учли обязательные по закону квоты для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями.

"Кандидатуры определялись коллегиально и обсуждались долго", – отметил председатель НПК.

Кандидатуры депутатов Мажилиса от НПК:

Магеррам Магеррамов;

Ирина Смирнова;

лидер объединения многодетных матерей Гаухар Танашева;

участник Паралимпийских игр, защитник прав людей с инвалидностью Кенжегул Сейтжан;

активист, выступающий за новую молодежную политику, Ислам Сункар.

Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов.