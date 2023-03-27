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Путин наградил директора театра "Астана Опера" Галыма Ахмедьярова медалью Пушкина

Путин наградил директора театра "Астана Опера" медалью Пушкина Фото: AstanaOpera
Президент России Владимир Путин наградил медалью Пушкина директора Государственного театра оперы и балета Казахстана "Астана Опера" Галыма Ахмедьярова, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Медалью Пушкина: Ахмедьярова Галыма Алгиевича – директора некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера", гражданина Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.

Также в соответствии с указом медаль получили еще четверо граждан Казахстана: директор Шымкентского городского русского драматического театра Игорь Вербицкий, председатель правления и ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, председатель общественно-культурного центра "Славяне" Галина Щербакова и артистка Театра имени Н. Сац Валерия Крымская.

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