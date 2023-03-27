Нурлан Абдиров встретился с Главой Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

27 марта состоялась встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлана Абдирова с Главой Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан Оуэном Мёрфи, сообщает Zakon.kz.

Во встрече приняли участие члены Центральной избирательной комиссии и ответственные работники аппарата.

В рамках встречи Глава Центризбиркома поблагодарил Оуэна Мёрфи за принятие приглашения и направление краткосрочных и долгосрочных наблюдателей.

Всего от Миссии БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ аккредитацию при ЦИК РК получили 410 наблюдателей. Из них 350 человек наблюдали за выборами во всех 17-ти областях и 3 городах республиканского значения. Избирательными комиссиями были созданы все условия для работы наблюдателей. Накануне выборов, в ходе поездок по регионам страны состоялись многочисленные встречи членов ЦИК с наблюдателями.

Глава Центризбиркома проинформировал об итогах внеочередных выборов в Мажилис Парламента РК и подчеркнул, что состоявшаяся электоральная кампания отличалась высокой степенью конкуренции, вызвала большой общественный интерес, привлекла беспрецедентно большое число национальных и иностранных наблюдателей и представителей СМИ.

Нурлан Абдиров выразил уверенность в необходимости расширения сотрудничества с БДИПЧ ОБСЕ.

В свою очередь, Оуэн Мерфи отметил важность прошедших выборов и особо подчеркнул роль и значение ЦИК:





"Поздравляем с проделанной работой по организации выборов, было много непростых новшеств и изменений, требующих нужного администрирования, которое было эффективным".

Также были высказаны слова признательности за содействие в организации деятельности наблюдателей.



Было сообщено, что Миссия БДИПЧ ОБСЕ подготовит два отдельных итоговых отчета - по наблюдению за внеочередными президентскими выборами и выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Кроме того, после опубликования отчета по наблюдению за парламентскими выборами господин Мерфи выразил намерение прибыть в Казахстан с группой экспертов для его презентации и предметного обсуждения с Центральной избирательной комиссией и заинтересованными государственными органами РК.

В свою очередь Нурлан Абдиров выразил готовность принять предложение и подчеркнул, что Центризбиркомом придается большое значение продолжению конструктивного диалога с Бюро, в том числе в период между электоральными кампаниями. Итоговые отчеты миссии будут обсуждены на заседаниях Экспертного совета при ЦИК РК.

Он также проинформировал Главу Миссии о мерах предпринятых избирательными комиссиями, в том числе об оперативном рассмотрении обращений и жалоб граждан в день выборов, принятых мерах по фактам допущенных отдельных нарушений.

В заключение встречи Нурлан Абдиров выразил признательность Главе и членам Миссии БДИПЧ ОБСЕ за проделанную работу, а также отметил, что казахстанской стороной будут изучены все рекомендации Миссии в Итоговых отчетах по прошедшим выборам и подтвердил намерение продолжать диалог на принципах открытости и конструктивного сотрудничества ЦИК и Миссии БДИПЧ по актуальным вопросам.