Пресс-релизы

В Центральной комиссии референдума состоялась встреча с представителями БДИПЧ ОБСЕ

ЦИК, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 13:40 Фото: ЦИК РК
Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман встретился с представителями Миссии БДИПЧ ОБСЕ по оценке потребностей – заместителем руководителя Департамента выборов БДИПЧ ОБСЕ Улви Ахундлу и Советником БДИПЧ ОБСЕ по вопросам выборов Еленой Ковалевой.

Мухтар Ерман сообщил информацию о ходе к подготовке и проведению 15 марта 2026 года республиканского референдума. Работа по актуализации инфраструктуры участков референдума завершена.

В списки включены 12 416 759 граждан, имеющих право голосовать на референдуме. Будет организовано функционирование информационных сервисов по проверке включения в списки граждан. Традиционно в день голосования будут функционировать два онлайн-сервиса: по проверке наличия граждан в списках голосующих и по временной регистрации в день голосования.

Ведется широкое информирование граждан о ходе референдума с применением всех каналов коммуникации, в том числе с вручением именных пригласительных билетов голосующим с QR кодом со всей информацией о референдуме.

Центральная комиссия референдума придает важное значение обеспечению условий для реализации электоральных прав граждан при проведении референдума, в том числе лиц с инвалидностью.

Кроме того, создаются условия, предусмотренные законодательством, для деятельности представителей аккредитованных общественных объединений, некоммерческих организаций и СМИ на участках референдума.

Представители Миссии БДИПЧ ОБСЕ отметили перспективы развертывания Миссии по наблюдению за республиканским референдумом.

В ходе встречи заместитель председателя ЦКР ответил на все вопросы представителей БДИПЧ ОБСЕ, касающиеся проведения и подготовки республиканского референдума.

Фото: ЦИК РК

Айсулу Омарова
