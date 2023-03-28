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Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента

Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 29 марта выступит на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, сообщает Zakon.kz.

На мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

Выступление президента на совместном заседании палат Парламента будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10:00.

27 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва.

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