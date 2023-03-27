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Токаев созвал первую сессию Парламента РК восьмого созыва

Токаев созвал первую сессию Парламента РК восьмого созыва Фото: akorda.kz
27 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан Токаев постановил:

  • созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10 часов в Астане.
  • Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по партийным спискам.

По данным ЦИК Казахстана, за:

  • партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%, 40 мандатов;
  • Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%, 8 мандатов;
  • Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%, 6 мандатов;
  • Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%, 5 мандатов;
  • партию Respublica – 547 154, 8,59%, 6 мандатов;
  • Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%, 4 мандата;
  • Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%, не получает места в Мажилисе.

Графу "Против всех" выбрали 248 291 казахстанец, 3,9%.

Также Абдиров озвучил итоги выборов по одномандатным избирательным округам.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК прошли 19 марта 2023 года.

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