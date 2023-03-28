Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака: старые методы и новые вызовы

РКБТ является самой популярной рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения, которую ратифицировала 181 страна, но в последнее время все чаще можно услышать критику, что предложенные ей методы несколько устарели и нуждаются в дополнениях.

Конвенция ВОЗ по борьбе против табака вступила в силу в 2005 году. Тогда борьба с курением началась с запрета рекламы сигарет. Сначала была запрещена наружная реклама табачных изделий, а все последующие годы комплекс запретительных мер только расширялся. Так, странам, поддержавшим рамочную конвенцию ВОЗ, предложено запрещать любую прямую и непрямую рекламу табачной продукции: курение на ТВ и в сериалах, обсуждение в медиа, спонсорство мероприятий, яркие упаковки и открытую выкладку в магазинах. Также конвенция предлагает запретить курение везде, кроме специально предназначенных мест.

Несмотря на все эти меры, во всем мире более миллиарда курильщиков ежегодно тратят на сигареты примерно $800 млрд. А смертность от последствий вредной привычки выше, чем от ВИЧ, туберкулеза и малярии вместе взятых. Некоторые эксперты считают, что со временем ситуация будет лишь ухудшаться, и отмечают, что в богатых регионах темпы отказа от курения замедлились, а в бедных число курильщиков лишь растет.

Также проблему создает то, что разные страны, ратифицировавшие конвенцию, находятся на разных этапах продвижения предложенных мер по борьбе с курением. Прогресс в реализации отдельных статей РКБТ остается неравномерным, причем разброс в зависимости от стран колеблется в пределах 13-88%.

Признанные мировые эксперты в области общественного здравоохранения и эпидемиологии, экс-глава Департамента хронических заболеваний и укрепления здоровья ВОЗ Роберт Биглхол и экс-директор по эпиднадзору в кластере неинфекционных заболеваний ВОЗ Рут Бонита считают, что действующее соглашение по борьбе против табака не работает, так как не учитывает и не поддерживает снижение вреда.

"Четверо из пяти курильщиков в мире проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. В этих странах, где ежегодно происходит большинство из восьми миллионов смертей, вызванных курением, показатели употребления табака снижаются очень медленно. В глобальном масштабе общее число курильщиков практически не изменилось. Только 30% стран находятся на пути к достижению поставленной ВОЗ цели по снижению распространенности употребления табака взрослыми на 30% к 2030 году, и большинство стран не находятся на пути к достижению Цели 3.4 в области устойчивого развития в отношении неинфекционных заболеваний", – говорится в статье Роберта Биглхол и Рут Бонита, опубликованной в The Lancet.

По мнению авторов, РКБТ больше не соответствует поставленной цели, особенно для стран с низким уровнем дохода. Причина в том, что ни ВОЗ, ни РКБТ не опираются на последние данные о роли инновационных устройств доставки никотина в содействии переходу от сигарет к гораздо менее вредным продуктам. Между тем во многих странах мира свою эффективность показала Концепция снижения вреда. Она предлагает отходить от запретительных мер и использовать альтернативные подходы для того, чтобы мотивировать людей постепенно отказываться от вредных привычек.

"Недостающей стратегией в политике ВОЗ и РКБТ является снижение вреда. Большинство людей курят, потому что они зависимы от никотина. Снижение вреда от табака уменьшает вред, причиняемый продуктами горения, заменяя сигареты гораздо менее вредными способами доставки никотина без горения. Эти альтернативы обладают большим потенциалом для разрушения сигаретной промышленности. К сожалению, ВОЗ и Конференция сторон РКБТ отвергают снижение вреда. Это противостояние не основано на технологическом прогрессе XXI века и находится под неоправданным влиянием корыстных интересов. Такое противостояние ведет к тому, что курильщики отдают предпочтение самым вредным табачным продуктам — сигаретам", - считают Роберт Биглхол и Рут Бонита.