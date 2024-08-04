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Грозит ли нам новая пандемия: в ВОЗ обновили список опасных бактерий и вирусов

вирус, пандемия , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 10:06 Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения обновила список вирусов и бактерий, которые могут вызвать очередную пандемию, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в перечне 30 патогенов, которые отбирали по критериям уровня заразности и невосприимчивости к существующему лечению. В обновленный список включили вирусы гриппа типа А, лихорадки денге и обезьяньей оспы.

"В документе изложены результаты глобального процесса приоритезации патогенов, в котором приняли участие более 200 ученых из более чем 50 стран, оценивших доказательства, касающиеся 28 вирусных семейств и одной основной группы бактерий, охватывающих 1652 патогена", – говорится в описании к исследованию.

В 2017 и 2018 годах в списке патогенов, способных вызвать глобальную пандемию, было лишь около десяти наименований.

В июле глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности новой пандемии, которая может вспыхнуть в мире в любой момент. Свой прогноз он связал с нынешней вспышкой птичьего гриппа H5N1.

В начале года глава ВОЗ уже предупреждал, что термин "болезнь X" существует уже давно и необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет.

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