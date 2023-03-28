Резко разбогатеют в апреле: астрологи назвали три знака зодиака

Внезапное обогащение в середине новой весны свалится на представителей всего трех созвездий зодиакального круга. Правда, им придется и самим приложить определенные усилия, сообщает Zakon.kz.

Телец

Месяц, в котором человек родился, не может быть для него плохим априори. Потому представителям этого знака стоит внимательнее смотреть вокруг себя. В апреле нынешнего не совсем обычного года Вселенная будет осыпать их возможностями стать успешнее и богаче, но взамен попросит поработать над своими слабостями (признать их, принять и победить).

Лев

Царственные натуры этого Созвездия рождены для богатства и славы. Новая весна в своем апрельском апогее подарит им очередной шанс прорваться выше и дальше. Космические светила благословляют Львов на пассивный доход – именно в этом направлении находятся залежи финансов в апреле 2023 года. Платой за прибыль станет лишь одно условие: оставить позади эпизоды своего прошлого, тормозящие царственное движение вперед.

Весы

Представителей этого знака зодиакального круга в апреле текущего года ждет небывалый подъем по служебной лестнице. Перепрыгнуть через две ступеньки разом и заработать щедрую премию им поможет креативный подход и проявление лидерских качеств в коллективе. Чтобы не сорваться с такой головокружительной высоты в самый ответственный момент, "звезды" рекомендуют грамотно распределять нагрузку. Усиленно работая над новыми проектами, не забывайте об отдыхе, сообщает Сиб.фм.

Ранее знаки зодиака женщин-разлучниц назвал астролог Павел Глоба.