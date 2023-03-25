Знаки зодиака женщин-разлучниц назвал астролог

Павел Глоба рассказал, представительниц каких зодиакальных созвездий больше всего тянет к несвободным мужчинам, сообщает Zakon.kz.

Телец

Этим дамам необходимо постоянное самоутверждение, и ничто так не тешит их самолюбие, как возможность "отбить" чужого партнера. Правда, как только выбранная цель ответит взаимностью, представительница земного знака зодиака, скорее всего, мгновенно утратит к ней всякий интерес, пишет "ProГород".

Стрелец

Эти женщины, как правило, не рвутся утруждать себя домашними заботами. Их вполне устраивает любовный треугольник, внутри которого они – вольные обольстительницы, а весь быт возложен на законную супругу кавалера.

Козерог

А вот Козероги как раз не рады участи любовницы, однако в отношениях с женатыми оказываются нередко. Вероятно, дело в неприхотливости этих леди и отсутствии завышенных требований к избраннику.

Ранее эксперты по звездам перечислили знаки зодиака, представители которых самые меркантильные.