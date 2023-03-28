Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
Поправки направлены на укрепление независимости судей.
В частности, предусматривается образование межрайонных судов путем объединения районных судов. При этом преобразуются должности председателей районных судов в судейские должности.
Критериями для объединения судов являются: расстояние между районными центрами; плотность населения; нагрузка дел на районный суд; оснащенность суда и т. д.
Предлагается внедрить элементы выборности председателей судов самими судьями через расширенное пленарное заседание областного суда.
Из перечня полномочий председателя ВС РК исключаются полномочия по внесению представления о прекращении полномочий председателей, председателей судебных коллегий и судей судов республики. Функция передается в ведение Высшего судебного совета.
Кроме того, предлагается передать Академию правосудия из ведения Верховного суда в ведение Высшего судебного совета с 15 июля 2024 года.
Вместе с тем предусматривается, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей могут быть проведены только с санкции Генерального прокурора. Тем самым будут исключены инструменты давления на судей со стороны правоохранительных органов.
Ознакомиться со всеми поправками можно здесь.
Также главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы".
Главой государства в Послании от 1 сентября 2022 года поручено обеспечить принятие апелляционной инстанцией решения по существу, без возврата дела в первую инстанцию.
Если судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, то суд апелляционной инстанции должен принять дело в свое производство без возврата в первую инстанцию и рассмотреть его по правилам суда первой инстанции.
Это уменьшит волокиту, снизит количество судейских ошибок, обеспечит единообразие судебной практики, а также позволит быстро восстановить нарушенные права граждан и предпринимателей.