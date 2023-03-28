Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы

28 марта 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на укрепление независимости судей.



В частности, предусматривается образование межрайонных судов путем объединения районных судов. При этом преобразуются должности председателей районных судов в судейские должности.

Критериями для объединения судов являются: расстояние между районными центрами; плотность населения; нагрузка дел на районный суд; оснащенность суда и т. д.

Предлагается внедрить элементы выборности председателей судов самими судьями через расширенное пленарное заседание областного суда.

Из перечня полномочий председателя ВС РК исключаются полномочия по внесению представления о прекращении полномочий председателей, председателей судебных коллегий и судей судов республики. Функция передается в ведение Высшего судебного совета.

Кроме того, предлагается передать Академию правосудия из ведения Верховного суда в ведение Высшего судебного совета с 15 июля 2024 года.

Вместе с тем предусматривается, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей могут быть проведены только с санкции Генерального прокурора. Тем самым будут исключены инструменты давления на судей со стороны правоохранительных органов.

Ознакомиться со всеми поправками можно здесь.

Также главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы".

Главой государства в Послании от 1 сентября 2022 года поручено обеспечить принятие апелляционной инстанцией решения по существу, без возврата дела в первую инстанцию.

Если судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, то суд апелляционной инстанции должен принять дело в свое производство без возврата в первую инстанцию и рассмотреть его по правилам суда первой инстанции.

Это уменьшит волокиту, снизит количество судейских ошибок, обеспечит единообразие судебной практики, а также позволит быстро восстановить нарушенные права граждан и предпринимателей.