В положение о Судебном жюри внесены изменения

Токаев подписал указ от 17 июня 2025 года о внесении изменений в положения, предусмотренные Конституционным законом РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что судебное жюри состоит из тринадцати судей – трех судей районных и приравненных к ним судов (районный суд), четырех судей областных и приравненных к ним судов (областной суд), трех судей кассационных судов и трех судей Верховного суда. В Судебное жюри входят также два представителя юридической общественности, имеющие право совещательного голоса.

Также вносятся изменения по вопросам привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

В частности, указывается, что под грубым нарушением законности понимается очевидное и существенное нарушение закона, которое было допущено судьей вследствие его недобросовестности или небрежности.

Представление вышестоящей судебной инстанции по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов в течение одного месяца со дня установления факта грубого нарушения законности, не считая времени отсутствия судьи на работе по уважительной причине, выносится на обсуждение:

пленарного заседания областного суда – в отношении судьи, председателя районного суда или судьи областного суда;

пленарного заседания кассационного суда – в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, судьи кассационного суда;

пленарного заседания Верховного суда – в отношении председателя кассационного суда, судьи или председателя судебной коллегии Верховного суда.

По итогам обсуждения пленарное заседание областного суда, кассационного суда или Верховного суда принимает решение о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов.

Материалы в отношении судьи за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов направляются в Судебное жюри в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения пленарного заседания областного суда, кассационного суда или Верховного суда.

Уточняется, что заключение по результатам проверки в течение одного месяца со дня его составления выносится на обсуждение пленарного заседания Верховного суда – в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, председателя кассационного суда или председателя судебной коллегии Верховного суда.

Сбор материалов в рамках дисциплинарного производства, обеспечение их полноты и объективности в отношении председателя кассационного суда, судьи, председателя судебной коллегии Верховного суда возлагаются на уполномоченный государственный орган в сфере судебного администрирования (уполномоченный орган).

Сбор материалов в рамках дисциплинарного производства, обеспечение их полноты и объективности в отношении судьи, председателя районного суда, судьи, председателя судебной коллегии областного суда, председателя областного суда и судьи кассационного суда возлагаются на территориальные подразделения уполномоченного органа.

Основанием для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи являются также сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, по итогам проверки которых подтвержден факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике.

Не подлежат проверке сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, в которых:

выражается несогласие с судебными актами;

указываются нарушения законности при рассмотрении судебных дел.

Проведение проверок в отношении судьи, председателя районного суда, судьи областного суда возлагается на областной суд и Комиссию по судейской этике.

Проведение проверок в отношении судьи кассационного суда возлагается на кассационный суд и Комиссию по судейской этике.

Проведение проверок в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, председателя кассационного суда, судьи, председателя судебной коллегии Верховного суда возлагается на Верховный суд и Комиссию по судейской этике.

Обращение, подлежащее проверке, в течение трех рабочих дней со дня поступления в Судебное жюри направляется в Верховный суд, кассационный суд, областной суд или Комиссию по судейской этике для проведения проверки.

О результатах проверки обращения Верховный суд, кассационный суд, областной суд или Комиссия по судейской этике извещают заявителя.

В случае, если обращение не содержит достаточные сведения о совершении судьей дисциплинарного проступка заявителю разъясняется порядок привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Ходатайство о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с приложением соответствующих документов о безупречном поведении судьи и добросовестном отношении к исполнению своих обязанностей представляется в Судебное жюри в отношении судьи, председателя районного суда, судьи областного суда – председателем областного суда, в отношении судьи кассационного суда – председателем кассационного суда, в отношении председателя, председателя судебной коллегии областного суда, председателя кассационного суда, судьи, председателя судебной коллегии Верховного суда РК – председателем Верховного суда РК.

Копии решений Судебного жюри направляются судье, в отношении которого принято решение, а также в соответствующие областной суд, кассационный суд или Верховный суд.

Указ вводится в действие с 1 июля.