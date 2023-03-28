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Партия "Ауыл" утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса

Партия "Ауыл" утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса Фото: auyl.kz
27 марта 2023 года состоялось заседание президиума Политического совета Народно-демократической патриотической партии "Ауыл". На нем были распределены восемь депутатских мандатов, полученных по итогам выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, состоявшихся 19 марта, сообщает Zakon.kz.

Так, единогласно постановлением президиума политсовета НДПП "Ауыл" был утвержден следующий состав:

  1. Дайрабаев Жигули Молдакалыкович, член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл", председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана.
  2. Егізбаев Серік Рахметоллаұлы, член партии, экс-вице-министр сельского хозяйства, информации и общественного развития.
  3. Абден Қарақат Жақсылыққызы, член партии, президент ОО "Қазақ қызы" (по женской квоте).
  4. Баккожаев Анас Ахатович, член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл".
  5. Саурыков Ерболат Байузакович, член партии, председатель Регионального филиала НДПП "Ауыл" по Жамбылской области, президент Таразского международного инновационного института имени Ш. Муртаза.
  6. Арсютин Николай Геннадьевич, член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл".
  7. Зейнуллин Аян Талгатович, член партии, директор по производству АО "СПК Астана" (по молодежной квоте).
  8. Сериков Тансауле Габдыманапович, член партии, преподаватель КазАТУ имени С. Сейфуллина (согласно квоте для представителей инклюзивного общества).
"При распределении мандатов были соблюдены требования по сохранению 30%-ной квоты для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями".Пресс-служба НДПП "Ауыл"

По итогам, опубликованным Центральной избирательной комиссией РК, НДПП "Ауыл" набрала 10,9% голосов избирателей и получила мандаты в Мажилис Парламента РК.

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