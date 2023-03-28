Краснокнижный манул прогулялся перед фотоловушкой в Чарынском каньоне

Фотоловушка Национального парка "Чарынский каньон" зафиксировала редкого пушистого манула, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что манул изучен довольно плохо из-за скрытного образа жизни и малой плотности популяций.

Внешностью и размерами манул похож на домашнюю кошку, но отличается более короткими массивными туловищем и лапами, а также длинным густым мехом.

Манул не приручается, а домашние условия для этих животных оказываются неподходящими.

Повсеместно манул редок, его численность сокращается, местами он находится на грани исчезновения.

Охота на манула запрещена практически во всех странах, где он обитает, кроме Монголии.

Кроме того, в Китае охота все еще возможна при наличии специальной лицензии.

В октябре снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике.