Снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике

Снежный барс попал в объектив фотоловушки в Алматинском государственном природном заповеднике, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram написали сотрудники Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

Барс был замечен 23 февраля 2022 года. В объектив фотоловушки хищник попал с двумя детенышами.

Животное обитает на высоте 1200-4900 метров над уровнем моря. По последним данным на территории заповедника насчитывается около 24-26 особей снежного барса.