Снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике
Фото: pixabay
Снежный барс попал в объектив фотоловушки в Алматинском государственном природном заповеднике, сообщает Zakon.kz.
Об этом в Instagram написали сотрудники Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.
Барс был замечен 23 февраля 2022 года. В объектив фотоловушки хищник попал с двумя детенышами.
Животное обитает на высоте 1200-4900 метров над уровнем моря. По последним данным на территории заповедника насчитывается около 24-26 особей снежного барса.
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