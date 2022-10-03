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Снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике

Попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике Фото: pixabay
Снежный барс попал в объектив фотоловушки в Алматинском государственном природном заповеднике, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram написали сотрудники Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

Барс был замечен 23 февраля 2022 года. В объектив фотоловушки хищник попал с двумя детенышами.

Животное обитает на высоте 1200-4900 метров над уровнем моря. По последним данным на территории заповедника насчитывается около 24-26 особей снежного барса.

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Алматинская область
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