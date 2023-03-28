Казахстан ратифицировал договор о демаркации казахстанско-узбекской границы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что казахстанско-узбекская граница стала длиннее на 5 км за счет того, что с казахстанской стороны стала содержать больше изгибов.

Как поясняли ранее в МИД РК, это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальное удобство для наших граждан.

При делимитация, линия границы была проведена по карте и при демаркации выясняется, что на этом месте изменилось русло реки. Нас с Узбекистаном, не буду говорить, разъединяет, нас объединяет две реки - Сырдария и Келес. Меняется русло, меняются наносные островки. Граница традиционно проводится по формату реки. 2356 километров 666 метров протяженность сейчас границы. И она стала на 5 километров длиннее, - сказал замминистра Роман Василенко

Процесс юридического оформления границы с Узбекистаном был завершен подписанием 22 декабря 2022 года президентами двух стран договора о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы. Демаркация границы проведена на основе договоров о казахстанско-узбекской госграницы от 2001 и 2022 годов.



Переговоры по демаркации начались в 2003 году. Полевые работу по установке пограничных знаков на местности продолжались с 2004 по 2021 годы.

За прошедшие 19 лет состоялось 100 заседаний совместно казахстанско-узбекской демаркационной комиссии и 34 встречи совместной демаркационной рабочей группы. По результатам демаркационных работ протяженность границ составила 2 356 тыс. км на линии границы установлен 1301 пограничный знак.

Итоги демаркации отражены в документах, объемом более 8 тыс. страниц, которые являются неотъемлемой частью данного договора и оформлены в качестве приложений к нему.