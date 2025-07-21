Казахстан ратифицировал договор о расширении союзнических отношений с Кыргызстаном
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой", сообщает Zakon.kz.
Закон направлен на углубление сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности.
Договор предусматривает расширение партнерства в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
Согласно нормам Договора, стороны также поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей.
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