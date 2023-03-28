В Алматы начали бороться с клещами: врачи обратились с заявлением

В Алматы стартует первый тур противоклещевых обработок. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города советует алматинцам придерживаться некоторых рекомендаций, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента уточнили, что обработка начнется 29 марта и продлится до 28 апреля на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 га.

Обработкой будут охвачены 8 лесных массивов (площадь – 1904,924 га) и 144 городских парка и сквера (площадь – 519,616 га). Она будет проводиться с учетом погодных условий (в сухую, недождливую погоду). Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в два тура (второй тур – в мае-июне).

Также отмечено, что для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат "Фаворит".

"Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном будет проводиться в утренние часы".

На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка".

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы рекомендует горожанам соблюдать следующие меры предосторожности: