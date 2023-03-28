Массовая стрельба произошла в американской школе

28-летняя Одри Хейл была вооружена как минимум двумя полуавтоматическими винтовками и пистолетом. В результате стрельбы погибли шесть человек – трое взрослых и трое детей, сообщает Zakon.kz.

Полиция Нэшвилла опубликовала видео момента, когда Одри Хейл вошла в школу "Ковенант" и расхаживала по коридорам с оружием в руках.

28-летняя Хейл ворвалась в частную христианскую школу, прострелив стеклянные двери. В школе находились около 200 учеников с дошкольного по 6 класс. Одри Хейл была одета в военную форму, темный жилет и красную кепку. Судя по кадрам, она выискивала жертв.





Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023

По информации полиции, Хейл застрелила троих девятилетних детей и троих сотрудников школы. Ее жертвами стали Эвелин Дикхаус, Хэлли Скраггс и Уильямс Кинни, которым было всего 9 лет, а также 61-летний Майк Хилл, 61-летняя учительница на замену Синтия Пик и 60-летняя Кэтрин Кунс, которая была директором школы.

Полицейские позже нейтрализовали Одри Хейл при перестрелке.



Начальник полиции города Нэшвилл Джон Дрейк заявил, что Хейл выбрала своей целью школу, но жертвы были выбраны случайно. По данным полиции, Хейл была бывшей ученицей этой школы.

"У нас есть манифест Хейл, у нас есть некоторые записи, которые мы просматриваем и которые относятся к этой дате, к фактическому инциденту. У нас есть карта, на которой нарисовано, как все это должно было произойти". Джон Дрейк

Во время обыска в доме стрелка, по словам полиции, они также нашли обрез ружья и второе ружье.



Президент США Джо Байден в очередной раз обратился к конгрессу, чтобы продвинуть законопроект о запрете оружия. Байден поблагодарил полицию за быструю реакцию и выразил соболезнования семьям пострадавших при стрельбе.