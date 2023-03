Массовая стрельба произошла в американской школе

Полиция Нэшвилла опубликовала видео момента, когда Одри Хейл вошла в школу "Ковенант" и расхаживала по коридорам с оружием в руках.

28-летняя Хейл ворвалась в частную христианскую школу, прострелив стеклянные двери. В школе находились около 200 учеников с дошкольного по 6 класс. Одри Хейл была одета в военную форму, темный жилет и красную кепку. Судя по кадрам, она выискивала жертв.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ