Дело темное: планируют ли США ремонтировать биолаборатории в Казахстане

Не так давно на просторах Рунета появилась информация о намерении Штатов отремонтировать биолаборатории в странах бывшего СССР. У нас новость прошла почти незамеченной, но Zakon.kz решил ее проверить.

Со ссылкой на некое предварительное уведомление для заинтересованных в проекте организаций, портал RT сообщил, что Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США намерено провести ремонтные работы в ряде биолабораторий на территории постсоветского пространства.

Целью программы обозначалась "защита США, их вооруженных сил и союзников от биологических угроз за счет расширения возможностей государств-партнеров и международного сообщества по профилактике и выявлению вызываемых патогенами вспышек, а также подготовке к ним".

Мерами – ремонт и техническое обслуживание, замена оборудования, закуп расходных материалов и организация тренингов на тему биобезопасности.

Ниже приводился комментарий российского политолога Руслана Бальбека, по мнению которого, речь на самом деле идет вовсе не о разработках на пользу человечеству, а о научных исследованиях в военных или диверсионных целях.

Недолго думая мы обратились к казахстанскому специалисту - политологу, директору Института этнополитических исследований Талгату Калиеву. Он признался, что впервые слышит об этом от нас, но призвал не поддаваться истерии.

"Если мы говорим о ремонте биолабораторий, безусловно, Казахстан в первую очередь будет заботиться о своей безопасности. Если эти лаборатории действительно нуждаются в ремонте и могут представлять угрозу, мы должны использовать любую возможность, чтобы эти угрозы минимизировать. Это действительно комплекс очень серьезных работ, где нам необходимая передовая научно-технологическая поддержка". Талгат Калиев

Калиев отметил, что лаборатории в любом случае необходимо привести в надлежащее состояние, а любые работы на территории Казахстана будут осуществляться под контролем наших властей.

Между тем отсутствие официальной реакции на столь громкое заявление соседей начало вызывать вопросы.

В поисках ответов мы позвонили в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Там происходящее комментировать не стали, но направили к своему непосредственному руководителю – Минздраву.

В итоге на просьбу прояснить ситуацию отозвался Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, который заявил, цитата:

"В настоящее время в Казахстане не рассматривается вопрос проведения ремонта биолабораторий с участием иностранных государств".

И вот так история стала еще запутаннее. Спрашивается, какие такие "заинтересованные в проекте организации" были уведомлены о запланированных работах в документе, на который ссылаются заграничные коллеги? И как уведомление, касающееся защиты от биологических угроз, могло пройти мимо оплота защиты населения от биологических угроз - здравоохранного ведомства?

Как говорится, "а был ли мальчик".