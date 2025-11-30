В США планируют повторно проверить заявки мигрантов на убежище

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявил о том, что в Соединенных Штатах планируют проверить каждую поданную заявку на убежище с целью убедиться, что заявитель заслуживает права находиться в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC, одно из требований при предоставлении убежища – ежегодная проверка, собеседования и повторные проверки.

Ноэм уточнила, что министерство ускорит этот процесс и немедленно проведет его для всех, кто подал заявку на предоставление убежища. По мнению министра, это необходимо, чтобы убедиться, "заслуживают ли эти люди оставаться в США" и актуальны ли их цели до сих пор.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, в котором призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов.