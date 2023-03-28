Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Четверых кандидатов допустили к выборам президента Турции

флаг Турции Фото: pixabay
В президентским выборам в Турции допустили четырех кандидатов, среди которых действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Zakon.kz.

Помимо Эрдогана кандидатами на пост главы государства стали Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже и Синан Оган. К такому решению комиссия пришла после окончания сбора подписей, сообщает ТАСС.

Эрдогана и Кылычдароглу выдвинули парламентские фракции, поэтому сбор подписей им не потребовался.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.

В начале марта президент Турции подписал указ о проведении всеобщих выборов 14 мая. На прошлой неделе Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты республики.

Читайте также

Российского солдата обвинили в госизмене

Бывшая жена Илона Маска певица Граймс поменяла имя дочери на Y

Имитацию ядерного взрыва провели в КНДР

Данияр Кунафин
Эрдоган Реджеп Тайип Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления