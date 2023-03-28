Четверых кандидатов допустили к выборам президента Турции
Фото: pixabay
В президентским выборам в Турции допустили четырех кандидатов, среди которых действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Zakon.kz.
Помимо Эрдогана кандидатами на пост главы государства стали Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже и Синан Оган. К такому решению комиссия пришла после окончания сбора подписей, сообщает ТАСС.
Эрдогана и Кылычдароглу выдвинули парламентские фракции, поэтому сбор подписей им не потребовался.
Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.
В начале марта президент Турции подписал указ о проведении всеобщих выборов 14 мая. На прошлой неделе Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты республики.
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