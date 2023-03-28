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Каким должно быть рабочее место для лиц с инвалидностью

разработан стандарт рабочего места лиц с инвалидностью Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты разработало стандарты рабочего места лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Стандарт устанавливает требования к рабочему месту для лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске.

Рабочее место для таких лиц включает в себя основное и вспомогательное оборудование, которое отвечает основным антропометрическим и эргономическим требованиям.

При оснащении такого рабочего места учитываются индивидуальные требования и ограничения.

Основные элементы рабочего места лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске, которые используются и учитываются при его организации:

  • специальное оборудование и приспособления, призванные компенсировать антропометрические и анатомо-морфологические ограничения;
  • создание дополнительного специально разработанного ручного инструмента с учетом антропометрических и анатомо-морфологических особенностей лица с инвалидностью, максимизирует эффект его использования;
  • основные элементы управления технологическим оборудованием, используемых при работе материалов, деталей находятся в пределах рабочей зоны с учетом антропометрических и анатомо-морфологических особенностей организма лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске;
  • все элементы в рабочей зоне надежно закрепляются во избежание нанесения трудовых увечий;
  • при необходимости предоставление дополнительного пространства (например, увеличение разворотной площадки для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске);
  • при необходимости предусматривается дополнительное освещение рабочего места.

Указывается, что при расстановке производственного оборудования, мебели учитываются обеспечение возможности подъезда, разворота и беспрепятственного прохода для лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске.

Все оборудование, мебель должны располагаться в зоне доступности.

Производственные объекты с пребыванием людей обеспечиваются естественным и искусственным освещением. При выполнении работ средней точности комбинированная освещенность на рабочем месте предусматривается не менее 500 люкс, малой точности и грубых работ – не менее 300 люкс согласно государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Площадь помещений принимается из расчета 7,65 кв. метров на одного работающего лица с инвалидностью. Объем помещений определяется путем расчета, исходя из необходимости обеспечения требований нормативов по микроклимату, но не менее 15 кубических метров согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к зданиям и сооружениям производственного назначения.

Также говорится, что для лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске, необходимо индивидуальное исполнение элементов оборудования, рабочей поверхности, мебели, при необходимости – с обеспечением ее трансформации.

Рабочий стол должен обладать следующими характеристиками и возможностями:

  • изменение высоты и наклона поверхности;
  • возможность обеспечения дополнительного местного освещения;
  • обеспечение возможности дополнительного крепления вспомогательного оборудования;
  • наличие выдвижных ящиков, устройство для захвата и удержания предметов и деталей.

Рабочий стул обладает следующими характеристиками и возможностями:

  • изменение высоты и наклона сидения и спинки;
  • установка дополнительных подножек (по необходимости);
  • установка дополнительных подлокотников;
  • установка дополнительных упоров и поручней для облегчения передвижения.

При обустройстве рабочего места для лица с инвалидностью в кресле-коляске устанавливаются следующие требования госнормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

  • габариты занимаемой зоны при вращении кресла-коляски вокруг вертикальной оси: 1400х1400 миллиметров согласно приложению к настоящему стандарту;
  • доступность элементов окружающей среды:

- при расположении сбоку: не выше 1300 миллиметров и не ниже 250 миллиметров;

- при фронтальном положении: не выше 1200 миллиметров.

При этом рабочее место, предполагающее работу на компьютере, в случае необходимости оборудуется специальной клавиатурой, специальной компьютерной мышью.

Требования к передвижению лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске:

  • в здании предусматривается вход, приспособленный для лиц, передвигающихся на кресло-коляске. Наружные лестницы и пандусы имеют поручни. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 метров при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 метра и менее увеличивается уклон пандуса до 10 %. В исключительных случаях предусматриваются винтовые пандусы;

пути движения:

  • ширина полос движения при открытых дверях кабинетов – не менее 90 сантиметров;
  • ширина дверных проемов – не менее 90 сантиметров;
  • высота порогов – не более 2,5 сантиметров;
  • при необходимости в здании монтируется пандус с нескользящим покрытием шириной не менее 90 сантиметров, поручни на высоте 70-90 сантиметров;
  • размещение рабочего места обеспечивает минимальную необходимость передвижений;
  • по пути движения отсутствуют навесное оборудование, препятствия для перемещения;

размещение рабочего места на втором и выше этажах:

  • при размещении рабочих мест на втором этаже и выше оборудуются пассажирские лифты с кабиной не менее 140х110 сантиметров, шириной дверного проема – не менее 90 сантиметров;
  • лестничное индивидуальное подъемное устройство при отсутствии лифта.

Санитарно-бытовое обслуживание лиц с инвалидностью обеспечивается в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Так, в общественных уборных предусматривается не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, в том числе передвигающихся на кресло-коляске.

Кроме того, разработаны Стандарт рабочего места лица с инвалидностью с полной потерей зрения и Стандарт рабочего места лица с инвалидностью с полной потерей слуха, а также Правила и условия субсидирования затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 апреля.

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