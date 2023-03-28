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Люди в спецодежде из магазина напугали жителей Степногорска

Люди в спецодежде из магазина напугали жителей Степногорска Фото: скриншот видео
28 марта 2023 года в социальных сетях появилось видео, снятое предположительно в степногорском торговом центре "Казахстан". На кадрах можно заметить двух людей в спецодежде, которые что-то распыляют по продуктовому отделу. Корреспонденту Zakon.kz в администрации ТЦ дали комментарий.

Ролик опубликовали в местном Instagram-паблике.

Автор видео считает, что санитарная обработка производится ядовитым составом, так как на это, по его словам, "указывает то, что люди облачены в спецкостюмы и респираторы". Он попросил компетентные органы разъяснить, что происходит в продуктовом отделе ТЦ "Казахстан", и ответить на вопрос, насколько безопасна эта обработка в помещении, заполненном продуктами, часть которых невозможно обработать перед употреблением.

В комментариях горожане были, мягко говоря, шокированы увиденным на видео:

  • "Зашибись!"
  • "Какой ужас!"
  • "Теперь туда не ногой, ужас какой!"
  • "Тараканов просто тьма в продуктах!"
  • "Хорошо, что там ничего не покупаю!"
  • "Продукты, да, есть нельзя. Почему их не убрали?"
  • "Блин, а ведь там и выпечка, печенья, булки. Овощи, фрукты... Больше ни ногой!"
  • "В пекарне тараканы по тесту прям пешком ходят, рабочие говорят, что уже привыкли!"
  • "Писец просто! Вы что совсем? Мы детям, родным там покупаем продукты, я теперь туда не ногой в ближайшие месяцы!"
  • "Дезинфекцию нужно проводить во всем здании, потому что покупал сдобную булку, на ней был прилипший таракан живой все происходило в этом ТЦ!"

Но нашлись среди жителей Степногорска и те, кто не увидел в происходящем на видео ничего необычного:

  • "Сколько нытиков, кошмар!"
  • "Что вы ужасного тут нашли, не понимаю. Это же хорошо, пусть травят. Полгорода живут в своих тараканниках и усом не шевелят!"
  • "Вы ноете, что тараканы, они борются с ними, вы все ровно ноете, прямого контакта с продуктами нет, распыляют только складские помещения, углы, полы, но не продукты. И это происходит раз в месяц!"
  • "Что за паника, они обязаны так одеваться, они же все помещение брызгают и надышатся еще, другие места ходят обрабатывать Поэтому не лишне одевать респираторы Это после ковида такие костюмы вышли, вот они одевают, наверное, и правильно делают!"

Другие пошутили, что увидели пришельцев на видео, а четвертые предположили, что это вовсе не тот ТЦ, о котором говорил автор ролика.

"Дезинфекция, дезинсекция, дератизации на объекте проводится согласно всем санитарным нормам. Заключен договор с специализированной организацией", - рассказали корреспонденту Zakon.kz в администрации ТЦ "Казахстан".

Обновлено в 17:17

Также получилось взять комментарий у директора организации, которая провела дезинсекцию и дератизацию в ТЦ.

"Обращаюсь с просьбой не паниковать и соблюдать спокойствие, так как дезинсекция и дератизация в ТЦ "Казахстан" производилась специальным и биологически безвредным препаратом для людей и продуктов питания... Продукты питания были герметично упакованы. Все препараты нашей организации имеют сертификаты и прошли государственный санитарный контроль".Директор ИП "ДезService" Алма Молданова

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