ГТС: Вредоносный скрипт обнаружен на одном из казахстанских веб-сервисов
Веб-шелл (web-shell) – вредоносный скрипт, который представляет собой серьезную угрозу безопасности, используется злоумышленниками для управления интернет-ресурсами или веб-серверами. Для размещения скрипта чаще всего используются уязвимости в коде сайта или подбор паролей. Загрузка веб-шелла осуществляется из-за уязвимостей веб-приложения или неправильной конфигурации.
"В ходе анализа инцидента информационной безопасности было выявлено более 40 интернет-ресурсов, которые находятся на данном веб-сервере и, вероятно, уже были скомпрометированы".Пресс-служба АО "ГТС"
Как отмечается, данный веб-шелл поддерживает 22 различных набора символов и шифрует исходный код с помощью ключа (пароля) при загрузке, но не содержит этот ключ в полученном файле. Кроме того, веб-шелл имеет скрытый режим и позволяет работать с различными задачами без перезагрузки страницы и потери данных.
Фото: sts.kz
"Таким образом, в ходе дальнейшего анализа специалисты KZ-CERT выявили, что веб-шелл позволяет просматривать содержимое конфигурационных файлов, в которых размещена конфиденциальная информация".Пресс-служба АО "ГТС"
KZ-CERT направлены уведомления владельцу и оператору связи о необходимости незамедлительного устранения инцидента информационной безопасности, своевременное выявление и устранение которого имеет решающее значение для предотвращения потенциальной компрометации.
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