Курс доллара упал на торгах 28 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 455,00 тенге, снизившись на 3,63 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня опустился и составил 66,13 тенге (-0,69) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 493,84 тенге, рубля – 6 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453-457 тенге, евро – по 490-499 тенге, российские рубли – по 5,8-6,1 тенге.

Цены на нефть снижаются после стремительного роста. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,49% — до 77,38 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 72,73 доллара.

