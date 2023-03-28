Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Насиловавший свою дочь маньяк заявил, что он "хороший человек"

Йозеф Фритцль маньяк Фото: wikimedia
Осужденный к пожизненному заключению Йозеф Фритцль заявил, что он "хороший человек и ответственный семьянин". Его задержали в 2008 году за изнасилование и жестокое обращение со своей дочерью, сообщает Zakon.kz.

87-летний осужденный Йозеф Фритцль в настоящее время отбывает пожизненное заключение. Фритцля осудили за то, что он держал свою дочь Элизабет в плену в течение 24 лет.

Девушка находилась в звукоизолированном подземелье под своим домом. После того как Йозеф запер свою дочь, он заявил в полицию о "пропаже", но через какое-то время якобы получил от нее известие, чтобы ее не искали.

В течение всего времени насиловал Элизабет и в результате инцеста стал отцом семерых детей. Один из детей умер вскоре после рождения, а троих других Фритцль якобы находил возле дома.

В 2008 году старшая дочь Кёрстин серьезно заболела. Ее дедушка и отец Йозеф по просьбе Элизабет отвез ее в больницу. Кёрстин передала врачу записку от Элизабет, а он передал информацию полиции. В 2009 году Фритцля приговорили к пожизненному заключению, и он по-прежнему находится в тюрьме Штайн – самой охраняемой психиатрической тюрьме Австрии.

Стало известно, что с помощью своего адвоката Йозеф Фритцль работает над книгой. Судя по отрывкам, которые публикуют австрийские СМИ, Йозеф Фритцль по-прежнему не желает отвечать за свои преступления.

Он утверждает, что он "хороший человек и ответственный семьянин", а также хвастается тем, что получает "сотни писем", в основном от женщин, которые влюблены в него. Фритцль также говорит, что не понимает, почему его жена Розмари, которая не знала о его преступлениях, бросила его.

В других отрывках, утверждается, что Фритцль также стал отцом нескольких незаконнорожденных детей по всему миру: у него якобы есть "дети от нескольких индианок и сын-африканец, который сегодня является уважаемым адвокатом".

Йозеф Фритцль также сообщил, что избегает выходить в тюремный двор, так несколько заключенных хотят избить его.

В 2022 году он пытался изменить условия своего содержания, что означало бы возможность условно-досрочного освобождения, но суд отклонил его апелляцию.

Читайте также

Уволен завотделом социально-экономического мониторинга Администрации президента

Политолог рассказала, чего ожидать от нового состава Мажилиса

От отрядно-барачного содержания отходят в тюрьмах Казахстана

Данияр Кунафин
Австрия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления