Насиловавший свою дочь маньяк заявил, что он "хороший человек"

Осужденный к пожизненному заключению Йозеф Фритцль заявил, что он "хороший человек и ответственный семьянин". Его задержали в 2008 году за изнасилование и жестокое обращение со своей дочерью, сообщает Zakon.kz.

87-летний осужденный Йозеф Фритцль в настоящее время отбывает пожизненное заключение. Фритцля осудили за то, что он держал свою дочь Элизабет в плену в течение 24 лет.



Девушка находилась в звукоизолированном подземелье под своим домом. После того как Йозеф запер свою дочь, он заявил в полицию о "пропаже", но через какое-то время якобы получил от нее известие, чтобы ее не искали.

В течение всего времени насиловал Элизабет и в результате инцеста стал отцом семерых детей. Один из детей умер вскоре после рождения, а троих других Фритцль якобы находил возле дома.

В 2008 году старшая дочь Кёрстин серьезно заболела. Ее дедушка и отец Йозеф по просьбе Элизабет отвез ее в больницу. Кёрстин передала врачу записку от Элизабет, а он передал информацию полиции. В 2009 году Фритцля приговорили к пожизненному заключению, и он по-прежнему находится в тюрьме Штайн – самой охраняемой психиатрической тюрьме Австрии.

Стало известно, что с помощью своего адвоката Йозеф Фритцль работает над книгой. Судя по отрывкам, которые публикуют австрийские СМИ, Йозеф Фритцль по-прежнему не желает отвечать за свои преступления.

Он утверждает, что он "хороший человек и ответственный семьянин", а также хвастается тем, что получает "сотни писем", в основном от женщин, которые влюблены в него. Фритцль также говорит, что не понимает, почему его жена Розмари, которая не знала о его преступлениях, бросила его.

В других отрывках, утверждается, что Фритцль также стал отцом нескольких незаконнорожденных детей по всему миру: у него якобы есть "дети от нескольких индианок и сын-африканец, который сегодня является уважаемым адвокатом".

Йозеф Фритцль также сообщил, что избегает выходить в тюремный двор, так несколько заключенных хотят избить его.



В 2022 году он пытался изменить условия своего содержания, что означало бы возможность условно-досрочного освобождения, но суд отклонил его апелляцию.

