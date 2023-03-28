В Казахстане обсуждают возможность строительства отдельной тюрьмы для экстремистов и террористов

Глава КУИС Жанат Ешмагамбетов в Сенате Парламента РК прокомментировал возможность строительства в стране отдельной тюрьмы для экстремистов и террористов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Парламента Андрей Лукин сообщил, что в системе КУИС актуальна по сей день проблема, когда в тюрьмы проносят запрещенные предметы, в том числе телефоны, наркотические средства, религиозную запрещенную литературу.

При этом он указал на важность принятия комплекса системных мер по противодействию религиозному экстремизму и не допущению его сращивания с криминалом.

Депутаты также сообщили, что на сегодня 343 осужденных за экстремизм отбывают наказание в учреждении с отрядным содержании и имеют влияние на других осужденных.

Сенатор Амангельды Толамисов в этой связи поинтересовался, насколько вероятно в стране строительство для осужденных за экстремизм и терроризм отдельного учреждения вне города.



"На сегодня обсуждается этот вопрос. Все упирается в финансирование". Глава КУИС Жанат Ешмагамбетов

Между тем, по его словам, в Алматинской области в селе Заречный есть учреждение ЛА №12 учреждение, где сделали капитальный ремонт и по-камерное помещение.

"Почему мы взяли именно Алматы? Потому что там есть университет Нур-Мубарак, который готовит хороших теологов. В Алматы также есть академия КНБ ,в которой есть специальный центр, где готовят сотрудников правоохранительных органов, которые знают суть работы с такими осужденными. Это учреждение готово, специалисты все там, которые будут проводить именно воспитательную работу". Глава КУИС Жанат Ешмагамбетов

Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Мейрам Аюбаев позже сообщил, что в этом учреждении предлагается содержать тех, кто по по незнанию или заблуждению пришли к экстремизму, с тем чтобы "с ними работали теологи, психологи, имамы, чтобы их дерадикализировать".

В целом, по его словам, в учреждениях Казахстана отбывают наказание за экстремизм и терроризм 343 человека.