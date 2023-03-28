Токаев подписал корректировки в бюджет на 2023 – 2025 годы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал корректировки в бюджет, сообщает Zakon.kz.

Поправки касаются бюджета на 2023 – 2025 годы.





"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы", - пишет Акорда.

Ранее сообщалось, что дополнительное увеличение расходов составляет 2,2 трлн тенге. В основном деньги требуются на реализацию инициатив главы государства, озвученных в рамках Послания и предвыборной программы, а также поручений по итогам рабочих поездок в регионы. На это выделят 2 трлн тенге. Это расходы, направленные на поддержку регионов, дальнейшее развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, а также отдельные направления социальной сферы.

Также в рамках данного направления предусматривается строительство и реконструкция систем теплоснабжения, развитие тепло-, электроэнергетики на сумму 144 млрд тенге; обеспечение обороны и гражданской защиты на сумму 126 млрд тенге, в том числе увеличение зарплаты сотрудников противопожарных служб, укрепление материально-технической базы органов гражданской защиты; выдача займов для приобретения жилья и премий по вкладам в жилищные сбережения на сумму 92 млрд тенге.

Также 186 млрд тенге планируется потратить на "неотложные нужды". Однако, что предусматривают под собой неотложные нужды, заявил тогда глава Минфина.

Кроме того, наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики. Это 1,3 трлн тенге. Соответственно, и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5,3%. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 3,5 трлн тенге, или 15,6% от общего объема расходов. Стимулирование данного направления окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе. Расходы социального блока увеличены на 298 млрд тенге и планируются в объеме 8,5 трлн тенге, или 37,5% от общих расходов бюджета.

Отмечалось, что расходы силовых структур запланированы в сумме 2,5 трлн тенге с ростом на 317 млрд тенге. В рамках уточнения в текущем году регионам из республиканского бюджета будет направлено 7,2 трлн тенге, или 32% от общих расходов.



В целом, параметры республиканского бюджета на текущий год складываются следующим образом: поступления бюджета составят 19,3 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 2,7% к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 22,5 трлн тенге.