Парламент Казахстана принял корректировки в бюджет

На пленарном заседании Сената Парламента РК 16 марта 2023 года депутаты приняли Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, дополнительное увеличение расходов составляет 2,2 трлн тенге. В основном деньги требуются на реализацию инициатив главы государства, озвученных в рамках Послания и предвыборной программы, а также поручений по итогам рабочих поездок в регионы. На это выделят 2 трлн тенге. Это расходы, направленные на поддержку регионов, дальнейшее развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, а также отдельные направления социальной сферы.

"Также в рамках данного направления предусматривается строительство и реконструкция систем теплоснабжения, развитие тепло-, электроэнергетики на сумму 144 млрд тенге; обеспечение обороны и гражданской защиты на сумму 126 млрд тенге, в том числе увеличение зарплаты сотрудников противопожарных служб, укрепление материально-технической базы органов гражданской защиты; выдача займов для приобретения жилья и премий по вкладам в жилищные сбережения на сумму 92 млрд тенге". Ерулан Жамаубаев

Также 186 млрд тенге планируется потратить на "неотложные нужды". Однако, что предусматривают под собой неотложные нужды, глава Минфина не указал.

Тем временем он считает, что в результате уточнения бюджета поддержка реального сектора экономики и регионов усилена.

"Об этом свидетельствует структура расходов бюджета по сферам. Так, наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики. Это 1,3 трлн тенге. Соответственно, и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5,3%. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 3,5 трлн тенге, или 15,6% от общего объема расходов. Стимулирование данного направления окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе. Расходы социального блока увеличены на 298 млрд тенге и планируются в объеме 8,5 трлн тенге, или 37,5% от общих расходов бюджета". Ерулан Жамаубаев

Министр добавил, что деньги будут направлены на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования и размера стипендий студентов колледжей, повышение размеров социальных выплат, пособий по инвалидности, дальнейшее развитие системы здравоохранения.

Кроме того, расходы силовых структур запланированы в сумме 2,5 трлн тенге с ростом на 317 млрд тенге. В рамках уточнения в текущем году регионам из республиканского бюджета будет направлено 7,2 трлн тенге, или 32% от общих расходов.

В целом, параметры республиканского бюджета на текущий год складываются следующим образом: поступления бюджета составят 19,3 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 2,7% к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 22,5 трлн тенге.

При обсуждении и. о. министра нацэкономики РК Бауыржан Омарбеков также рассказал, что, в частности, из Нацфонда хотят взять 800 млрд тенге для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов.

По итогам рассмотрения сенаторы поддержали представленные поправки. Таким образом, Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" считается принятым и направляется на подпись главе государства.

Корректировки республиканского бюджета в Мажилисе были рассмотрены в октябре 2022 года.