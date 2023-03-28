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Туман и сильный ветер ожидаются в Астане и шести областях Казахстана в среду

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и шести областях страны на 29 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

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