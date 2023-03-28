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Ситуация в Украине: Зеленский побывал на украинско-российской границе, Португалия передала Киеву три танка

граница Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции пограничников на украинско-российской границе в Сумской области, сообщает Zakon.kz.
  • Президент США Дональд Трамп призвал "молиться" после решения президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.
  • Секретать Совбеза РФ Патрушев: "Россия терпелива и никого не запугивает (...). Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США".
  • Дмитрий Песков: В Кремле сожалеют об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам".
  • Глава МИД РФ Лавров: Украина вынашивает планы силового вмешательства в ситуацию в Приднестровье.
  • Япония не исключает возможного усиления санкций против Минска в ответ на решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
  • Минобороны Франции: Франция увеличит поставки 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Ожидается, что уже с конца марта ВСУ будут получать до 2 тыс. снарядов в месяц.
  • СБУ заявила о задержании пограничника, который готовил "сливы" для российской ФСБ.
  • Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил доставку в Украину 18 немецких танков Leopard 2A6 и заявил, что они будут иметь "решающее значение на поле боя".
  • Португалия передала Украине три танка Leopard 2 A6.
  • Украинские СМИ: Россия из-за конфликта засекретила беспрецедентное количество расходов - они составляют около трети всего бюджета.
  • Австрийская оппозиция организует в четверг протест против выступления Владимира Зеленского в парламенте страны, заявил журналистам лидер право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль.
  • Неизвестные в ночь на 28 марта подожгли храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области, сообщили во вторник в Telegram-канале канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).
  • Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям использовать для активных операций средства с замороженных счетов лиц, находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), сообщает издание "Страна.ua".

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Редакция Zakon.kz, Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Путин Владимир Трамп Дональд Польша США Франция
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