Ситуация в Украине: Зеленский побывал на украинско-российской границе, Португалия передала Киеву три танка
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции пограничников на украинско-российской границе в Сумской области, сообщает Zakon.kz.
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