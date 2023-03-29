Исследование: в ближайшем будущем около 300 млн человек могут потерять работу

В результате развития искусственного интеллекта работу рискуют потерять прежде всего административные работники и юристы. Об этом говорится в исследовании инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает Zakon.kz

Как пишет РБК, ИИ будет способен выполнять до 46% задач в административном секторе и до 44% — в юриспруденции. Однако автоматизировать работу в строительной отрасли или техническом обслуживании можно будет только на 6 и 4% соответственно.

В Goldman Sachs подчеркнули, что в ближайшем будущем появятся дополнительные рабочие места, связанные с ИИ-сервисами. Аналитики ожидают производственного бума, в результате которого мировой ВВП вырастет на 7% за 10 лет.

Также в ивестбанке отметили, что 60% из существующих сейчас профессий в 1940-м еще не было. Однако технологические изменения с 1980-х усилили смену рабочих мест, при этом новые не успевали появляться. Генеративный ИИ (который создает новый оригинальный контент, например тексты) может иметь похожее влияние и сократит уровень занятости.

Как сообщали ранее, аналитики давно говорят что замена роботами человека на ряде направлений - это реальность. И что искусственный интеллект и сосуществование человека с ним в одном обществе - не научная фантастика: скоро это станет обычным явлением.