Ерасыл Саулебеков завоевал "золото" на юношеском ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

Казахстанский штангист Ерасыл Саулебеков завоевал первую золотую медаль для своей сборной на проходящем в Албании мировом первенстве по тяжелой атлетике среди юношей, сообщает Zakon.kz.

Молодой талант из села Жосалы, что находится в Кызылординской области, порадовал своих болельщиков медалью высшей пробы юношеского чемпионата мира-2023. Ерасыл Саулебеков не имел равных в категории до 73 килограммов.





Фото: Instagram/wf_rk

Кызылординский штангист в общей сложности стал лучшим в рывке (137 кг), затем в толчке (168 кг). Суммируя оба результата, Ерасыл был недосягаем для своих конкурентов, в итоге он набрал 305 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. За ним расположились атлеты из Азербайджана и Южной Кореи.