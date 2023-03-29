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Ерасыл Саулебеков завоевал "золото" на юношеском ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика Золото ЧМ-2022 Фото: Instagram/wf_rk
Казахстанский штангист Ерасыл Саулебеков завоевал первую золотую медаль для своей сборной на проходящем в Албании мировом первенстве по тяжелой атлетике среди юношей, сообщает Zakon.kz.

Молодой талант из села Жосалы, что находится в Кызылординской области, порадовал своих болельщиков медалью высшей пробы юношеского чемпионата мира-2023. Ерасыл Саулебеков не имел равных в категории до 73 килограммов.


Тяжелая атлетика Золото ЧМ-2023

Фото: Instagram/wf_rk

Кызылординский штангист в общей сложности стал лучшим в рывке (137 кг), затем в толчке (168 кг). Суммируя оба результата, Ерасыл был недосягаем для своих конкурентов, в итоге он набрал 305 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. За ним расположились атлеты из Азербайджана и Южной Кореи.  

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Куандык Шынасилов
Албания
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