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Масштабная операция КНБ в Туркестанской области: изъята рекордная партия наркотиков

КНБ ликвидировал крупную подпольную нарколабораторию Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитетом национальной безопасности ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы КНБ, из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков – 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

"В процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ".Пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить подпольную производственную базу в Туркестанской области.

КНБ ликвидировал крупную подпольную нарколабораторию

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Нарколаборатория была оснащена современным оборудованием и располагалась на площади 0.4 гектара. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Злоумышленником соблюдались строжайшие меры конспирации".Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве уточнили, организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества "альфа-PVP".

По данному факту КНБ зарегистрирован материал досудебного расследования.

27 марта сообщалось о том, что Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с МВД Кыргызстана во время многоходовой спецоперации пресек устойчивый канал контрабандных поставок тяжелых наркотиков. Задержан организатор наркоканала при перевозке свыше 100 кг героина.

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Анастасия Московчук
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