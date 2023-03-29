Масштабная операция КНБ в Туркестанской области: изъята рекордная партия наркотиков
По данным пресс-службы КНБ, из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков – 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование.
"В процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ".Пресс-служба КНБ РК
Также отмечено, дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить подпольную производственную базу в Туркестанской области.
Фото: пресс-служба КНБ РК
"Нарколаборатория была оснащена современным оборудованием и располагалась на площади 0.4 гектара. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Злоумышленником соблюдались строжайшие меры конспирации".Пресс-служба КНБ РК
В ведомстве уточнили, организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества "альфа-PVP".
По данному факту КНБ зарегистрирован материал досудебного расследования.
27 марта сообщалось о том, что Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с МВД Кыргызстана во время многоходовой спецоперации пресек устойчивый канал контрабандных поставок тяжелых наркотиков. Задержан организатор наркоканала при перевозке свыше 100 кг героина.