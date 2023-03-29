Токаев выступил на первой сессии Парламента нового созыва – текстовая трансляция

Сегодня, 29 марта 2023 года, президент Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, сообщает Zakon.kz.

В 10:00 глава государства объявил об открытии первой сессии Парламента нового созыва, после чего началось исполнение государственного гимна.

Касым-Жомарт Токаев:

"Выступая с этой трибуны с Посланием народу Казахстана ровно год назад, в критически важный момент в истории страны, я выдвинул масштабную программу политической модернизации. Прошлогодний референдум убедительно продемонстрировал широкую поддержку населением предложенных инициатив.

Поэтому мы со всей решимостью приступили к процессу преобразований. За год была проделана значительная работа".

Президент:

"Конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы. Теперь Президент избирается только на один срок продолжительностью семь лет. Пересмотрены полномочия и функции Парламента, усилена роль депутатов. Учрежден Конституционный суд. Кардинальные реформы охватили судебную систему.

Новый формат обрела деятельность по защите прав и свобод человека. Существенно расширились возможности для участия граждан в политической жизни страны".

Касым-Жомарт Токаев:

"Средства массовой информации широко освещали ход агитации и процесс голосования. По оценкам отечественных и зарубежных наблюдателей, всем партиям и кандидатам были представлены равные возможности. Ни у одной политической организации не было преимуществ.

Президент не является членом какой-либо партии, а акимы не возглавляют филиалы партий. В партийных списках не было высокопоставленных государственных деятелей.

Таким образом, в ходе выборов были обеспечены равные возможности для всех партий.

Высокую активность продемонстрировали как избиратели, так и кандидаты. Серьезная конкуренция политических партий за голоса избирателей развернулись в каждом уголке страны. Несколько раз в прямом эфире были организованы напряженные и содержательные дебаты между представителями партий. Это общепринятая практика в демократическом обществе. Все это стало показателем укрепления открытого гражданского общества в Казахстане".

Президент:

"В ходе электоральной кампании высказывалась конструктивная критика, прозвучали дельные инициативы. Мы обязательно проанализируем все значимые предложения.

В условиях высокой конкурентности итоги этих выборов были непредсказуемы. Они показали, что наша страна сделала важный шаг к реальной многопартийности.

Как Глава государства, считаю, что новый состав Мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в Парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции. Это стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий".

Глава государства:

"Отныне партии будут идти в фарватере политических процессов, определяющих будущее нашей страны.

Избрание депутатов по одномандатным округам открыло возможность для того, чтобы в Мажилисе были представлены интересы различных социальных групп.

Впервые за долгие годы в составе палаты появились депутаты, которые выдвинулись самостоятельно и сумели в острой конкурентной борьбе обойти претендентов от партий.

Таким образом, в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции.

Граждане воочию убедились, что всем политическим силам были представлены равные возможности".

Касым-Жомарт Токаев:

"Как известно, поддержка молодежи всегда была в фокусе моего внимания. Я постоянно подчеркиваю, что именно прогрессивно мыслящие, образованные молодые люди должны работать в органах власти.

Активно вовлекать подрастающее поколение в государственные дела – это важнейшая задача. Молодежь должна привнести в общество новые ценности. Многие молодые кандидаты, объединившись в ходе предвыборной кампании, создали свой блок. Самые активные его участники прошли в состав Парламента и маслихатов.

Таким образом, представительные органы власти пополнились новой плеядой политиков.

Молодежь должна оценивать это как уникальную возможность работать на благо страны".

Президент:

"Наряду с этим были созданы условия для прохождения в Мажилис женщин и лиц с особыми потребностями. Выборная кампания на деле доказала, что социальные лифты работают, и каждый гражданин может быть избран в Парламент. Именно так и происходит становление Справедливого общества!

Кроме того, прошедшие выборы продемонстрировали, что изменились и требования, предъявляемые к кандидатам. Они показали, насколько важно наладить тесное взаимодействие с населением. Избранниками народа стали именно те претенденты, которые осознали это и были по-настоящему близки к людям. Избиратели отдали свои голоса за кандидатов, знающих их чаяния и способных защитить их интересы".

Глава государства:

"В век развитых информационных технологий люди внимательно следят за всем происходящим. Поэтому ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла.

Уверен, что собравшиеся в этом зале депутаты проявят сознательно и мудрость и все пять лет будут активно и плодотворно трудиться во благо интересов страны.

Это вновь подтверждает реализацию принципа "Единственный источник государственной власти – народ".

Касым-Жомарт Токаев:

"Нынешние выборы продемонстрировали высокий уровень участия граждан, среди которых были люди с различными жизненными установками и ориентирами.

Можно сказать, что народ ясно показал свои устремления, открытость, высокую политическую грамотность. Победа в избирательной гонке требует многолетней напряженной работы, чувства ответственности перед народом и историей. Одним словом, успех может обеспечить только долгосрочная и системная стратегия.

Кандидаты, не набравшие достаточного количества голосов, приобрели хороший практический опыт и новые возможности. Призываю всех вас сплоченно работать во имя интересов Казахстана".

Президент:

"Проделать столь масштабную работу всего за один год под силу только по-настоящему сильному духом народу. Мы совершили прорыв в развитии нашей Отчизны и открыли новую историческую эпоху.

Однако на этом преобразования не закончатся. Это только начало большого пути. Реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены. Это очень важная работа. В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдем к выборам районных акимов по всей стране. В результате все институты власти станут работать по-новому. Наше движение в сторону демократизации политических процессов, дальнейшего повышения участия граждан в государственном управлении будет продолжено. Мы все должны хорошо понимать, что в геополитическом окружении Казахстан – единственная страна, проводящая такие глубинные реформы. Отдельные граждане, среди которых есть и политики, заявляют, что эти реформы могут привести к угрозам для Казахстана. Но я убежден, что преобразования имеют исключительно важное значение для будущего нашей нации.

С избранного пути ни в коем случае нельзя сворачивать.

Напротив, следует твердой поступью идти по пути реформ, держа в фокусе такие фундаментальные ценности, как верховенство закона, единство народа, социальная справедливость и внутриполитическая стабильность".

Глава государства:

"Перед нами стоит жизненно важная задача – ускорить темпы всесторонней модернизации и совершить рывок в социально-экономическом развитии.

Наша страна долгое время полагалась на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Мы верили в различные концепции и программы, доверяли надуманным отчетам о мнимых успехах.

Но оставались без должного внимания самые важные, принципиальные вещи: до сих пор остается низким уровень жизни граждан, имеет место правовая несправедливость, растет дистанция между богатыми и бедными.

В предстоящие пять лет перед Правительством и депутатами стоит задача решения этих основных проблем.

Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома.

Копившиеся годами системные проблемы в экономике и социальной сфере требуют решительных действий. Поэтому придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения".

Касым-Жомарт Токаев:

"Нам предстоит работать в формате четких приоритетов. Особо важные вопросы решать незамедлительно. Но какие-то вопросы придется отложить, по каким-то – только наметить контуры будущих решений. По-другому нельзя, иначе мы распылим свои усилия и растратим имеющиеся ресурсы. Предстоящие пять лет станут определяющими для нашей страны.

Нам предстоит сформировать качественную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса страны. Для этого потребуется изменить правила и принципы функционирования нашей экономики. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – проводится работа по демонополизации и возврату незаконно выведенных из страны капиталов. И это не означает, что стране не нужен устойчивый, конкурентоспособный крупный бизнес. Безусловно, нужен, и мы будем его поддерживать.

В нашей новой экономической парадигме он начнет работать по-новому и обязательно получит свое развитие. В целом, создание открытой и самодостаточной рыночной экономики остается главным приоритетом".

Президент:

"При этом движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство. Об этом много говорилось, однако, значимых сдвигов в данном направлении так и не сделано. Поэтому понадобится поменять акценты в нашей экономической политике.

Нужно запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который должен в полной мере ощутить свою значимую роль в развитии страны. Нам необходима "новая волна" предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Ее ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам, за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело. Такие люди есть в каждом регионе. Важно дать им возможность развивать свой бизнес внутри страны и реально помочь им.

Существующая экономическая модель в Казахстане основывается на привлечении инвестиций, в первую очередь, в сырьевые секторы. Поэтому средний бизнес, составляющий костяк национальной буржуазии, развивается бессистемно, только в отдельных регионах. В целом, перед Правительством стоит задача привлечения в ключевые отрасли экономики значительных инвестиций, включая зарубежные. Они должны дать ощутимый толчок развитию среднего бизнеса. В этом вопросе волокиты быть не может".

Глава государства:

"Понятно, что охватившая страну пандемия и ее последствия дались отечественному бизнесу непросто. С начала прошлого года наши усилия были сконцентрированы на трансформации политической системы. Теперь настало время сфокусироваться на конкретных вопросах экономики. Требуется вывести на совершенно новый уровень работу в этом направлении.

Обеспечение реальной защиты частной собственности и создание конкурентных рыночных условий – вот ключевые цели, которых мы должны достичь. Для этого необходимо продолжить реформу судебной и правоохранительной систем.

Я хочу обратиться к предпринимательскому классу: Казахстан – наш общий дом, поэтому призываю всех вместе строить наше общее будущее на этой священной земле. Как Президент я гарантирую вам всемерную поддержку со стороны государства.

Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства. В этой связи необходимо разработать единую комплексную программу поддержки малого и среднего бизнеса".

Касым-Жомарт Токаев:

"Господдержка должна выделяться исходя из конкретного, измеримого социально-экономического эффекта конкретного проекта.

Поручаю Правительству совместно с депутатским корпусом выработать подходы, направленные на развитие среднего предпринимательства. Именно оно должно стать основным двигателем нашей экономики. Данный вопрос будет на моем особом контроле".

Президент:

"Нам следует заняться реальной индустриализацией, локализацией производства, модернизацией инфраструктуры. Проекты, финансируемые из бюджета, должны претворяться в жизнь в первую очередь отечественными предпринимателями".

Глава государства:

"Национальные проекты должны быть реализованы качественно и в срок. Каждый бюджетный тиын следует тратить с умом. Здесь особенно важен парламентский контроль.

Граждане, отдавшие за вас свои голоса, возлагают на вас большие надежды. Депутаты должны внести важный вклад в укрепление партнерства власти и общества, дальнейшую реализацию концепции "слышащего государства". В первую очередь это касается партии Amanat, победившей на выборах.

Надеюсь, огромный опыт и широкая поддержка в обществе позволят ей стать одной из главных движущих сил намеченных преобразований".

Касым-Жомарт Токаев:

"В целом, перед всеми депутатами стоит одна задача – каждый день быть на "передовой", принимать решения и нести за них ответственность перед народом. Необходимо выстроить действенные механизмы "обратной связи" с гражданами, чтобы эффективно отстаивать их интересы, содействовать решению актуальных проблем страны.

Нашими главными приоритетами остаются повышение качества жизни граждан, формирование нового качества нации и укрепление нашей многовековой государственности. Исходя из этого, хочу сегодня представить вам свое видение дальнейшей работы Парламента".

Президент:

"ПЕРВОЕ. Нужно стимулировать деловую активность. Для этого, прежде всего, следует сформировать справедливую, стабильную и прозрачную налоговую систему.

Новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и стабильными.

Весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом требуется, наконец, полностью оцифровать. Это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличивать поступления в бюджет.

Исходя из отраслевых приоритетов, следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета".

Глава государства:

"При этом высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо.

Ситуация в стране кардинально изменилась. Новый Казахстан – это не лозунг, а реальность. Предстоит большая работа, которую всем нам предстоит делать общими усилиями".

Касым-Жомарт Токаев:

"С начала прошлого года ведется работа по демонополизации экономики. Это непростой процесс, требующий воли и профессионализма со стороны Правительства. Однако эту работу надо продолжать.

Предстоит внедрить понятные и действенные инструменты, обеспечивающие контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, выделении субсидий и государственных ресурсов.

Одним из первых указов, который я подписал после переизбрания Президентом, стал Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов.

Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект.

Прошу Парламент в ближайшее время принять соответствующий закон".

Президент:

"Эти средства – внутренний резерв нашей экономики, который должен быть направлен исключительно на развитие страны.

Это касается в том числе и бюджетных расходов.

Однако планирование и исполнение бюджета сегодня оставляет желать лучшего.

Растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из Национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней.

Поэтому нам нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика.

Проект нового Бюджетного кодекса, который будет внесен в Парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов".

Глава государства:

"Особого внимания Правительства и Парламента заслуживает развитие туризма.

Потенциал этой отрасли до конца не раскрыт.

В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все еще малодоступны.

Для серьезного прорыва в данной отрасли в первую очередь необходимо комплексное решение инфраструктурных вопросов и кардинальное повышение качества сервиса.

Требуется создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы. Эффективность этой работы следует оценивать по объему частных инвестиций в сектор, числу внутренних и иностранных туристов".

Касым-Жомарт Токаев:

"В целом, государственная политика поддержки малого и среднего предпринимательства должна приобрести в Казахстане характер долгосрочной и системной стратегии.

Вопросам развития малого и среднего бизнеса, демонополизации экономики особое внимание уделяет партия "Ақ жол". Ожидаю, что депутаты Мажилиса от партии внесут свой вклад в решение указанных задач.

Нижняя палата Парламента пополнилась членами партии Respublica, созданной по инициативе группы предпринимателей.Надеюсь, что и она будет всемерно содействовать формированию благоприятной бизнес-среды в Казахстане".

Президент:

"Пользуясь случаем, хочу заострить внимание еще на одном актуальном вопросе.

Известно, что при разработке законов и различных правил на принятие решений большое влияние оказывают финансово-промышленные группы, крупный бизнес.

Справедливости ради стоит отметить, что это свойственно практически всем странам, включая развитые.

Но, когда это происходит кулуарно, в условиях полной правовой неурегулированности, создается широкое поле для коррупции. В цивилизованном мире политика формируется не за закрытыми дверями. Поэтому поручаю изучить международный опыт законодательного регулирования и контроля лоббистской деятельности".

Глава государства:

"ВТОРОЕ. Важно в полной мере задействовать производственный потенциал нашей страны.

Экономика Казахстана по-прежнему зависит от добычи полезных ископаемых. Иными словами, ее структура остается сырьевой, тогда как для прогрессивного развития страны необходима диверсификация экономики.

Конечно, у нас есть и свои конкурентоспособные преимущества на мировом рынке, которые необходимо эффективно использовать для решения текущих и стратегических задач. Поэтому эти отрасли необходимо продолжать развивать.

Однако, за последние десятилетия в сфере недропользования накопились системные проблемы. Полноценную реализацию возможностей горнодобывающей промышленности сдерживают недостаточные объемы геологоразведочных работ. Темпы восполнения минерально-сырьевой базы также замедляются. И это происходит на фоне истощения осваиваемых недр.

Необходимо эффективно и рационально использовать минерально-сырьевые ресурсы.

Для этого требуется усовершенствовать законодательство и упростить необходимые процедуры.

Особое значение имеют инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений полезных ископаемых.

Правительству и Парламенту следует принять конкретные меры в этом направлении"

Касым-Жомарт Токаев:

"В прошлом году мы столкнулись с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны.

Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива.

В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами.

Поэтому по примеру зарубежных стран нужно рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов.

В целом, низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на нашей экономике. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны. Проблема довольно сложная, но ее нужно постепенно решать. Другого выхода нет.

Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость.

Важно повышать эффективность использования имеющегося сырья, надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации.

Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту, должно уйти в прошлое. Правительству следует разработать План энергоэффективности и рационального потребления товарного газа".

Президент:

"Здоровая конкурентоспособная экономика – это, прежде всего, диверсифицированная экономика.

Пандемия и текущий геополитический кризис наглядно продемонстрировали, как нестабильны сырьевые рынки. Уповать только на недра уже не получится.

Необходимо активно увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары.

Проводимая до настоящего времени работа по индустриализации не смогла обеспечить развитие несырьевых отраслей экономики на должном уровне. Мы продолжаем импортировать продуты питания и товары первой необходимости. Это является одной из ключевых причин растущей инфляции".

Глава государства:

"Казахстан – член ВТО, поэтому мы должны придерживаться принципов свободной торговли во внешнеэкономических связях.

Однако как минимум по тем позициям, где у нас есть реальный потенциал – сырье, кадры и технологии – мы должны быть самообеспечены.

Следует выработать целостное видение развития внутристрановой ценности, то есть обрабатывающей промышленности, направленной в первую очередь на внутренний рынок.

Ускоренное развитие обрабатывающей промышленности возможно лишь на базе инноваций и передовых технологий. Это аксиома.

Поэтому казахстанская экономика должна стать наукоемкой".

Требуется не только проводить исследования и получать патенты, но и внедрять научные разработки в производство.

С целью комплексного развития науки предстоит принять новый закон.

Ожидаю, что депутаты уделят особое внимание этому законопроекту".

Касым-Жомарт Токаев:

"ТРЕТЬЕ. Предстоит пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию.

Всем известно, насколько тяжело прошел текущий отопительный сезон, особенно в отдельных регионах.

Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей.

По моему поручению разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики.

Она направлена на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль при одновременном повышении прозрачности работы всех ее участников.

В Мажилисе находятся три законопроекта, касающиеся электроэнергетики.

Прошу депутатский корпус оперативно рассмотреть их и принять соответствующие законодательные изменения.

Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах. Во многих городах остро ощущается недостаток базовой инфраструктуры: дорог, линий электропередач, газопроводов и так далее.

В этой связи предлагаю принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны.

В нем необходимо отразить основные проблемы инфраструктурного развития и обозначить ключевые проекты, которые будут реализованы до 2029 года".

Президент:

"Важную роль призван сыграть Градостроительный кодекс, который систематизирует и кардинально улучшит политику в отрасли. Правительство должно выработать новые подходы к решению вопроса об удешевлении жилья для наших граждан, желающих поселиться в приграничных районах.

Также требуется обратить внимание на модернизацию и создание инженерной, социальной инфраструктуры. На мой взгляд, это важная стратегическая задача. У нас 65 приграничных районов, и к сожалению, социально-экономическое положение многих из них находится на низком уровне.

Иногда это связано с экономическими факторами, а порой – с неэффективным административно-территориальным делением. Учитывая стратегическую важность данных районов, в рамках разрабатываемой по моему поручению Концепции развития сельских территорий следует предусмотреть конкретные меры по развитию приграничных территорий.

Главная цель – снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей, придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов".

Касым-Жомарт Токаев:

"В текущем году из бюджета предусмотрено выделение 143 миллиарда тенге для реализации еще свыше 1500 проектов. В своей предвыборной платформе одной из важных задач я определил развитие сельского предпринимательства через сельхозкооперацию. Для этого будет запущен проект "Ауыл аманаты", в рамках которого сельчанам будут выдаваться микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет.

Сельхозкооперативы будут создаваться для оказания сервисно-сбытовых услуг населению, они получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. На эти цели будет направлено порядка 1 триллиона тенге.

Проекты "Ауыл – Ел бесігі" и "Ауыл аманаты" должны стать основой новой Концепции развития сельских территорий. Нужны системные меры по сохранению и улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, повышению урожайности и диверсификации культур.

Надеюсь, прохождение в Мажилис партии "Ауыл" будет способствовать более качественному законодательному сопровождению реформ в сельскохозяйственном секторе".

Президент:

"Принципиальное значение имеет цифровизация объектов водоснабжения и всей водной отрасли.Предстоит масштабная реконструкция оросительных каналов, переход на автономное управление гидротехническими сооружениями, автоматизация учета воды, внедрение квот на использование водных ресурсов. Все эти вопросы требуют качественного нормативно-правового и законодательного обеспечения".

Глава государства:

"ПЯТОЕ. Нужно последовательно повышать качество человеческого капитала. Вы знаете, что я уделяю этому вопросу особое внимание. Убежден, что главное богатство Казахстана – это люди. Именно люди, их знания и компетенции, являются ключевой движущей силой прогресса нашей страны. Для этого необходимо комплексно развивать систему образования. За последние годы государство значительно увеличило инвестиции в эту сферу.

Постепенно уменьшается дефицит мест в детских садах. Во всех регионах полным ходом ремонтируются и строятся школы, улучшается материально-техническое оснащение учебных заведений. Однако проводимой работы недостаточно.

Необходимы решительные шаги для повышения качества образования, особенно среднего.

В образовательном процессе ключевой фигурой является педагог. Следует и далее повышать его статус, авторитет в обществе. Между тем в ходе Национального квалификационного тестирования большинство учителей, директоров и выпускников педагогических вузов не смогли набрать проходной балл.

Опытные учителя жалуются мне, что требования слишком сложные. Может быть, следует их упростить и усовершенствовать. В этой сфере нет раз и навсегда застывших правил. Но, в любом случае, требования к учителям должны быть высокие".

Касым-Жомарт Токаев:

"Попытки любыми путями заполнить вакансии в школах приводят к тому, что упускается из виду качество педагогических кадров.

Поэтому предстоит принять действенные меры для повышения уровня подготовки учителей. Это важнейшая задача, напрямую влияющая на будущее подрастающего поколения.

Приоритетное внимание также следует уделить улучшению менеджмента в системе образования. Необходимо привлечь в эту сферу профессионалов. По примеру Президентского молодежного кадрового резерва будет запущена программа отбора и подготовки тысячи лидеров изменений в образовании.

Остро стоит кадровый вопрос и в системе высшего образования".

Президент:

"Еще одной ключевой составляющей развития человеческого капитала является эффективная система здравоохранения.

Необходимо улучшить медицинскую инфраструктуру страны. Ее нынешнее состояние вызывает немало нареканий. Государство поэтапно решает эти вопросы.

В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в селах планируется построить более 600 объектов.

Крайне важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Ответственность – на акимах.

Наряду с этим принципиальное значение имеет юридическая защищенность медицинских работников. Их социальное положение также не должно оставаться без внимания.

Специальный законопроект, призванный решить этот вопрос, обсуждался в Парламенте почти год. Этот документ в основном регламентирует страхование ответственности врачей. При этом конкретные меры по повышению престижа медицинской профессии, предложенные специалистами и депутатами, в основном сведены на нет.

Важно, чтобы медицинские работники имели гарантированную законом защиту своих прав. Парламентариям следует уделить должное внимание решению данного вопроса".

Президент:

"Важнейшее значение имеет популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта. Особенно необходимо создать условия для занятий спортом детей.

Все это позволит улучшить здоровье населения.

Я поднимал этот вопрос в своем Послании.

Государство уделяет большое внимание укреплению спортивной инфраструктуры.

В стране насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из которых больше половины – на селе.

В то же время наблюдается нехватка простых и доступных для граждан спортивных объектов.

Вместе с тем подавляющее большинство физкультурно-спортивных сооружений находятся в государственной собственности, расходы на их содержание ложатся на бюджет.

Для развития спортивной инфраструктуры требуется привлечение потенциала местного самоуправления, меценатов и рекламодателей, более активное применение механизмов государственно-частного партнерства.

Важно, чтобы жители были увлечены и активно участвовали в развитии массового спорта.

Государство должно создать для этого все условия.

Предприниматели и другие граждане, которые вкладывают свои средства в развитие массового спорта, помогают популяризировать здоровый образ жизни, будут удостаиваться самых высоких государственных наград.

Следует отходить от формализма и командно-административного стиля в регулировании отрасли.

Все эти подходы должны найти отражение в решениях и программных документах Правительства и акиматов".

Касым-Жомарт Токаев:

"Еще один важный вопрос – проведение выверенной политики в области развития культуры.

Сейчас разрабатывается новая концепция развития этой отрасли.

Данный документ должен быть ориентирован на комплексное развитие сферы культуры, сохранение и продвижение культурного наследия страны, укрепление национальной идентичности.

Творческая интеллигенция должна генерировать популярный и востребованный контент, который в то же время отвечает стратегическим задачам государства.

Здесь очень важно системно поддерживать отечественную креативную индустрию.

В целом, убежден, что последовательное укрепление человеческого капитала станет залогом успеха нашей страны в быстроменяющемся мире.

Сформировав новое качество нашей нации, мы заложим прочные основы для построения справедливого государства и гармоничного общества.

Я принял решение о восстановлении звания "Народный артист Казахстана". В октябре – накануне Дня Республики первая группа деятелей культуры будет удостоена этого звания".

Президент:

"ШЕСТОЕ. Приоритетной задачей остается поддержка социально уязвимых категорий граждан.

Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не должны в одиночку решать свои проблемы.

В этом должна проявляться справедливость государства и солидарность общества.

Особое значение имеет защита материнства и детства.

По моему поручению с начала текущего года период выплат по уходу за ребенком был увеличен с 1 года до полутора лет.

В этом году также пересмотрен социальный пакет, который ранее выдавался детям из малообеспеченных семей от 1 года до 6 лет. Свыше 100 тысяч детей теперь получают эту поддержку деньгами.

Кроме того, сегодня выплачиваются пособия более полумиллиону многодетных семей, активно ведется подготовка к реализации моей инициативы "Нацфонд – детям", которую я инициировал в прошлом году.

Государство продолжит оказывать малоимущим гражданам адресную социальную помощь".

Глава государства:

"В этой связи отдельно хочу остановиться на социальной защите людей с особыми потребностями. К этой категории на сегодня относится более 700 тысяч человек. Они очень остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства.

Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющим уход за ними. Также нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье.

В этой связи поручаю Правительству с 1 июля этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5 %. У нас есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом, система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной. Однако любая помощь не должна порождать иждивенчества.

В первую очередь это касается молодых трудоспособных граждан, которым не следует уповать на пособия. Это постыдное дело для здоровых и полных сил граждан.

В то же время следует проявлять особое внимание в отношении работников, трудящихся во вредных условиях. Для данной категории работников следует ввести специальные выплаты с учетом детального изучения отечественного и международного опыта.

В трудовой сфере помощь государства должна быть направлена прежде всего на точечное упреждение социальных рисков, а не устранение их последствий.

Парламенту и Правительству нужно тесно координировать работу по этому направлению.

Уверен, что депутаты, представляющие Народную партию Казахстана и Общенациональную социал-демократическую партию, примут самое активное участие в решении важных социальных вопросов".

Глава государства:

"СЕДЬМОЕ. Следует продолжить укрепление системы защиты прав человека. Соблюдение принципа верховенства права во всех сферах жизни должно стать фундаментом поступательного прогресса нашей страны. Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в защите своих прав, не сомневался в справедливости судов. Ключевую роль здесь играет формирование высокопрофессионального и неподкупного судейского корпуса. С другой стороны, нужно, чтобы у всех граждан был равный доступ к качественным юридическим услугам для защиты своих прав в суде. С этой целью государство гарантирует юридическую помощь пострадавшим из социально уязвимых категорий".

Президент:

"Анализ поступающих в Конституционный суд жалоб показывает, что граждане имеют нарекания к отдельным положениям законов.

Принятые по ним решения Конституционного суда доказывают обоснованность такой критики.

По некоторым обращениям Конституционный суд вынес свои вердикты, и отдельные нормы законодательства признаны не соответствующими Основному закону.

Это влечет существенные последствия для правоприменения, поскольку такие нормы применяться больше не могут, а основанные на них решения судов и других органов подлежат пересмотру.

Наше законодательство должно быть приведено в полное соответствие с Конституцией.

Определяющую роль в решении этой очень важной проблемы должен играть Парламент.

Результаты такой работы позволят усилить систему защиты конституционных прав граждан".

Глава государства:

"Еще одна серьезная проблема в сфере защиты прав человека – торговля людьми. Для решений этой проблемы следует принять специальный закон.

Такой Закон обеспечит защиту и социальную поддержку гражданам, ставшими жертвами торговли людьми. Это крайне актуально в условиях нарастающих глобальных и региональных процессов вынужденной миграции. Необходимо, чтобы закон вобрал в себя лучший мировой опыт, но, конечно же, с учетом наших национальных интересов. Поэтому к его разработке важно наряду с отечественными экспертами и юристами привлечь представителей международных организаций".

Касым-Жомарт Токаев:

"ВОСЬМОЕ. Требуется повысить эффективность государственного управления и качество стратегического планирования. Предвыборные обещания и программы теперь нужно последовательно и кропотливо воплощать в реальность. От этого зависит доверие граждан к институтам власти и их вера в реальность перемен.

Ключевая роль в разработке и реализации реформ отведена государственным служащим.

Поэтому на государственную службу нужно привлекать высокомотивированных и высококвалифицированных специалистов. Необходимо максимально открыть двери для талантливых управленцев и профессионалов из частного сектора.

Нам следует перейти на более гармоничную, децентрализованную модель государственной службы. Нужно привыкнуть решать проблемы сразу на местах, не ожидая поручений сверху. Наряду с институциональными изменениями требуется коренная модернизация организационной культуры в государственных структурах".

Президент:

"В прошлом году началась важная работа по дебюрократизации деятельности государственного аппарата и нормотворческого процесса.

Созданы необходимые условия для быстрого принятия качественных законов по наиболее значимым проблемам.

Однако, надо признать, реальная дебюрократизация не произошла.

Правительство медлит с принятием важнейших решений, которые вязнут в рутине бюрократии и многочисленных согласований между ведомствами, между Правительством и Администрацией Президента.

Министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных. Все это недопустимо.

Критически важным фактором эффективности системы государственного управления выступает цифровизация.

Помимо развития инфраструктуры Электронного Правительства, нужно также сфокусироваться на дальнейшей цифровизации представительной ветви власти.

Электронный парламент и маслихаты всех уровней способны значительно укрепить доверие общества к власти.

Одним из базовых условий результативности проводимых реформ является наличие полных и достоверных данных".

Глава государства:

"Реализация предлагаемых подходов потребует обновления законов о государственной службе, государственной статистике и государственных услугах.

Отдельно остановлюсь на вопросе системы государственного планирования. За последние годы в мире произошли беспрецедентные геополитические, экономические и технологические сдвиги. В этой связи ряд стратегических документов утратил свою актуальность. Поэтому нам предстоит провести полномасштабную ревизию "Стратегии развития Казахстана до 2050 года". Эта Стратегия должна превратиться в документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты развития страны с учетом глобальных тенденций".

Президент:

"Уважаемые депутаты, вы находитесь в центре всех происходящих в стране событий. Однако всегда следует помнить о главном: превыше всего интересы народа. Поэтому нельзя допускать популизм и отстаивать чьи-то частные цели. Парламент и малихаты должны всегда взаимодействовать самым тесным образом, только так мы обеспечим последовательность в осуществлении государственной политики.

Благодаря реформам значительно расширились полномочия депутатов, что в свою очередь, позволит центру своевременно реагировать на серьезные и масштабные проблемы, возникающие в регионах, которые не в силах решить местная власть. Претерпела изменения и работа двухпалатного Парламента. Если раньше законопроект одобрялся Мажилисом, а затем принимался Сенатом, то теперь право принятия законов передано в ведение Мажилиса. У Мажилиса появились и другие полномочия, что позволило высшему представительному органу стать действительно влиятельным Парламентом.Поэтому поддерживаю предложение передать этот зал для постоянной работы Мажилиса".

Глава государства:

"Я говорил о том, что одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить Главе государства кандидатуру на пост Премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".

Новому Правительству предстоит реализовать ряд социально-экономических реформ. В будущем целесообразно предусмотреть привлечение представителей различных политических партий на руководящие должности в Правительстве и акиматах. В этих целях предлагаю политическим партиям сформировать кадровый резерв. Это позволит придать новый импульс взаимодействию между представительной и исполнительной властью".

Касым-Жомарт Токаев:

"Теперь Правительство действительно станет подотчетным. В этом контексте одних только профессиональных познаний министрам не будет достаточно. Они должны будут уметь грамотно и компетентно отстаивать свои интересы и позиции перед Парламентом, четко и ясно доводить свои мысли до общества.

Сейчас открывается хорошая возможность открыто констатировать ошибки в работе Правительства, а также помочь исправить и устранить их. Эту возможность следует правильно использовать в интересах народа. Парламент также должен быть максимально открытым в своей работе.

Сегодня заседания законодательного органа транслируются в Интернете. Такая практика хорошо себя зарекомендовала, эфиры востребованы у журналистов и широкой аудитории.

Считаю, что следует также запустить трансляции пленарных заседаний Парламента по особенно важным общественным темам в прямом эфире государственного информационного телеканала.

У граждан появится больше возможностей, чтобы увидеть в деле избранных ими депутатов.Дискуссии в Парламенте приобретут по-настоящему общенациональный охват. В целом, данный формат будет содействовать формированию новых стандартов публичной политики, развитию культуры диалога в обществе.

Депутатское кресло – это не большая должность, а высокая ответственность и большие обязательства. Вы избраны народом. Граждане доверяют вам и связывают с вами большие надежды".

Президент:

"На нас возложена огромная ответственность. Это ответственность перед прошлым и будущим нашей страны. В каком государстве будет жить следующее поколение, напрямую будет зависеть от принимаемых нами решений.

У нас одна цель – строительство Справедливого Казахстана. Ее невозможно достичь за один день. Нам предстоит показать такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, профессионализм, знания, дисциплину и патриотизм. Интересы нации и государства должны быть превыше всего.

Конечно, для развития общества необходимо разнообразие мнений. Но когда дело касается нашей государственности, мы должны проявить сплоченность и единства.

Наш общий гражданский долг – трудиться честно и самоотверженно во имя процветания Казахстана. Будем всегда верны священному долгу перед своей Родиной.

Желаю вам успехов в работе!

Пусть процветает наш Казахстан!"