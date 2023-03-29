Пенсионные накопления казахстанцев растут

Пенсионные накопления казахстанцев выросли за год на 11,4%, сообщает Zakon.kz.

На 1 марта на индивидуальных счетах вкладчиков (получателей) Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 15,13 трлн тенге. С начала года их прирост составил 466,2 млрд тенге (3,2%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос на 1,54 трлн тенге (или на 11,4%).

Такой прирост сформировался с учетом входящих потоков в виде взносов и инвестиционного дохода, а также исходящих – в виде пенсионных выплат, в том числе по графику, и единовременных – на жилье и лечение, в целях наследования, погребения, выезда на ПМЖ и т.д.

"97% накоплений казахстанцев образовано за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). На 1 марта объем ОПВ составил 14,7 трлн тенге (прирост за год – 11,1%, с начала года – 3,1%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 466,4 млрд тенге, увеличившись с 1 марта прошлого года на 21%, с начала года – на 4,7%. Наибольший прирост (более чем в два раза за год) продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 3,8 млрд тенге", – рассказали в пресс-службе ЕНПФ.

За два месяца текущего года на счета вкладчиков (получателей) поступили пенсионные взносы в размере 319,6 млрд тенге, что на 30%, или почти на 74 млрд тенге, выше показателя прошлого года. Отметим, что рост произошел по всем видам взносов: по ОПВ – 30%, ОППВ – 25%, ДПВ – 70%.

По информации ЕНПФ, порядка 204,5 млрд тенге поступило на счета вкладчиков (получателей) в виде чистого инвестиционного дохода, что способствовало приросту их пенсионных накоплений. Доля накопленного чистого дохода в структуре пенсионных накоплений с учетом осуществленных выплат на 2 марта составила 36,2%.

Как отметили в Фонде, количество индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 марта составило 12,13 млн единиц, в том числе по ОПВ – порядка 11 млн, ОППВ – 603,7 тыс., ДПВ – 364,8 тыс.

С начала года ЕНПФ выплатил порядка 65,15 млрд тенге.

"Выплаты по возрасту на 1 марта увеличились почти на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 24 млрд тенге. Стоит отметить, что размер средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составил 32 065 тенге, а максимальной суммы ежемесячной выплаты – 742 692 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года сумма средней ежемесячной выплаты составила 29 302 тенге, а максимальной ежемесячной выплаты – 707 326 тенге", – рассказали в Фонде.

Значительную часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 22,5 млрд тенге – это более чем в 12 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также с начала года осуществлены выплаты по наследству – 8,1 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 6 млрд тенге, по инвалидности – 473,3 млн тенге, на погребение – 913,7 млн тенге. В страховые организации переведено порядка 3,1 млрд тенге.