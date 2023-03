Елена Рыбакина повторила исторический рекорд легендарной Серены Уильямс

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Это достижение покорилось казахстанке после матча с итальянкой Мартиной Тревизан за выход в полуфинал WTA 1000 Майами, где Елена стала победительницей. На старте этих состязаний Рыбакина в поединке с россиянкой Анной Калинской записала в свой актив 14 эйсов. Затем сделала 12 подач навылет во встрече с Паулой Бадосой и десять – в противостоянии с Элизе Мертенс.

4 - Elena Rybakina is the first female player to serve 10+ aces for four different matches in the same tournament since Serena Williams at the US Open 2020. Inspirational.#MiamiOpen | @WTA @WTA_insider @MiamiOpen pic.twitter.com/Ege666oipN