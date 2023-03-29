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Елена Рыбакина повторила исторический рекорд легендарной Серены Уильямс

Теннис Рекорд Уильямс Фото: Instagram/wta
Седьмая ракетка планеты Елена Рыбакина сумела повторить достижение американки Серены Уильямс на US Open-2020. Лучшая теннисистка Казахстана выполнила десять и более эйсов в четырех матчах подряд в рамках женского "Мастерса" на кортах Майами, сообщает Zakon.kz.

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Это достижение покорилось казахстанке после матча с итальянкой Мартиной Тревизан за выход в полуфинал WTA 1000 Майами, где Елена стала победительницей. На старте этих состязаний Рыбакина в поединке с россиянкой Анной Калинской записала в свой актив 14 эйсов. Затем сделала 12 подач навылет во встрече с Паулой Бадосой и десять – в противостоянии с Элизе Мертенс.

После встречи с итальянкой первая ракетка Казахстана высказалась о своей победе за выход в полуфинал Miami Open.

"Никакого давления на меня нет. Знаю, что это очень сложно, и не многие игроки справились с этим. Кроме того, в другом матче я проиграла матчбол, так что действительно не думаю о жеребьевке и следующей сопернице. Мне просто нужно сосредоточиться на каждом матче, в каждом из которых сильная визави".Елена Рыбакина


В полуфинале Miami Open-2023 Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) и Анастасия Потапова (Россия). Одна из главных фавориток данного "Мастерса" и основная конкурентка Рыбакиной на титул Арина Соболенко свой поединок четвертьфинала проведет ночью 29 марта. Ее соперницей на пути к полуфиналу станет Сорана Кирстя из Румынии. 

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