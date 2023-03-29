Токаев анонсировал новый закон о возврате государству незаконно выведенных активов из страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва анонсировал новый закон о возврате государству незаконно выведенных активов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что с начала прошлого года ведется работа по демонополизации экономики. Это непростой процесс, требующий воли и профессионализма со стороны правительства. Однако эту работу надо продолжать.

"Предстоит внедрить понятные и действенные инструменты, обеспечивающие контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, выделении субсидий и государственных ресурсов". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что одним из первых указов, который он подписал после переизбрания, стал Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. По его словам, правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект.

"Прошу Парламент в ближайшее время принять соответствующий закон", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

29 марта проходит первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступает глава государства Касым-Жомарт Токаев.

