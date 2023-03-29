Токаев анонсировал новый закон о возврате государству незаконно выведенных активов из страны
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва анонсировал новый закон о возврате государству незаконно выведенных активов, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства отметил, что с начала прошлого года ведется работа по демонополизации экономики. Это непростой процесс, требующий воли и профессионализма со стороны правительства. Однако эту работу надо продолжать.
"Предстоит внедрить понятные и действенные инструменты, обеспечивающие контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, выделении субсидий и государственных ресурсов".Касым-Жомарт Токаев
Президент напомнил, что одним из первых указов, который он подписал после переизбрания, стал Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. По его словам, правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект.
"Прошу Парламент в ближайшее время принять соответствующий закон", – заключил Касым-Жомарт Токаев.
29 марта проходит первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступает глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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